경북도의회 행정보건복지위원회가 내년도 소관 부서 예산안 심사에서 유사·중복사업과 예산 편성의 실효성 등을 집중적으로 점검하고 대규모 예산 삭감에 나섰다.

경북도의회 행정보건복지위원회는 지난 26일 제367회 제2차 정례회에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 심사를 마무리하고, 소관 부서 본예산 가운데 33개 사업, 347억 9882만 원을 감액해 수정 의결했다.

복지건강국의 내년도 예산안은 전년 대비 13.3% 증가한 5조 2753억 1900만 원 규모다. 이번 심사에서 의원들은 조부모 손자녀 돌봄사업 신청 절차 간소화, 생명 돌봄 및 노인 건강증진 사업의 중복성 해소, 고독사·사회적 고립 관련 사업 통합 등을 주문하며 복지예산의 효율적인 운용을 강조했다.

지역 의료 기반 확충도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 의원들은 의료공백 해소 사업의 시·군별 수요 반영과 우수 의료진 확보, 의료장비 보강, 도서지역 의료 사각지대 해소 등을 요구했다.

특히 안동의료원 공공어린이재활의료센터의 차질 없는 개원 준비와 함께 의료원 이전 논의에 따른 원도심 공동화 방지 대책을 경북도가 주도적으로 마련해야 한다는 지적도 나왔다.

이 밖에도 어르신 디지털 격차 해소, 장애인·노인 의료 접근성 강화, 저소득층 암 검진 지원 확대, 장애인 생산품 우선구매 실적 개선 등 취약계층을 위한 실질적인 지원책 마련을 주문했다.

김일수 위원장은 도민 복지 증진과 취약계층 지원, 지역 의료 기반 확충을 위해 사업의 타당성과 효율성을 면밀히 점검했다며, 심사 과정에서 제기된 지적사항을 향후 예산 집행에 충실히 반영할 것을 당부했다.