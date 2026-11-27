인천광역시가 지역 가족서비스의 질을 높이고 현장 종사자들의 전문성과 협력 역량을 강화하기 위해 소통의 장을 마련했다.

인천시는 27일 그랜드오스티엄에서 군·구 가족센터 종사자 280여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 가족센터 종사자 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

▲‘2026년 가족센터 종사자 워크숍’ 현장 ⓒ인천광역시

이날 워크숍은 가족센터 종사자들의 전문성을 높이고 센터 간 교류와 협력을 활성화하기 위해 마련됐다. 특히 현장에서 쌓아온 사업 경험과 우수사례를 공유하고 변화하는 가족환경에 맞는 가족서비스 발전 방향을 함께 모색하는 데 중점을 뒀다.

행사는 역량강화 교육을 시작으로 센터별 조직 활성화 프로그램, 우수사례 발표, 레크리에이션과 팀빌딩 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

개회식에서는 박찬대 시장의 영상축사와 함께 주요 20개국(G20) 정상회의 인천 개최 유치를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

이어 성신여자대학교 고선강 교수가 ‘가족센터의 성과와 미래’를 주제로 강연을 진행해 가족센터의 역할과 성과를 돌아보고, 변화하는 가족환경에 대응하기 위한 발전 방향을 제시했다.

오후에는 각 센터가 추진하고 있는 지역특화사업 우수사례 11건을 발표하며 현장 중심의 사업 경험과 성과를 공유했다. 센터별 조직 활성화와 팀빌딩 프로그램도 이어져 종사자 간 유대감을 높이고 소통과 화합을 다지는 시간을 가졌다.

김경선 시 여성가족국장은 “가족센터는 다양한 가족의 삶 가까이에서 가족의 안정과 행복을 지원하는 중요한 역할을 수행하고 있다”며 “앞으로도 현장 종사자들이 자긍심과 전문성을 가지고 업무에 전념할 수 있도록 지원하고, 군·구 가족센터와의 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 가족서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.