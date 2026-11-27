▲김진열 군위군수가 27일 최유철 의성군수와 함께 국방부를 방문해 이두희 국방부 차관을 면담하고, 이어 국회에서 강대식·김승수·임이자 국회의원을 잇따라 만나 대구경북 민·군 통합공항 건설사업의 조기 추진과 이전지역 주민 보호 대책을 건의하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ궁의군

대구경북통합신공항 건설사업의 해법을 찾기 위해 중앙정부와 국회를 찾는 발걸음이 이어지는 가운데, 대구 군위군이 지역 주민들의 일상을 보듬는 민생 현장에서도 따뜻한 손길을 보태고 있다.

대형 국책사업의 정상화를 위한 행정적 노력과 도움이 필요한 이웃의 생활을 살피는 현장 행정을 동시에 펼치며 지역의 미래와 주민 삶을 함께 챙기는 모습이다.

김진열 대구 군위군수는 27일 최유철 경북 의성군수와 함께 국방부를 방문해 이두희 국방부 차관을 면담하고, 이어 국회에서 강대식·김승수·임이자 국회의원을 잇따라 만나 대구경북 민·군 통합공항 건설사업의 조기 추진과 이전지역 주민 보호 대책을 건의했다.

통합신공항 건설사업이 군공항 이전사업의 재원 확보 문제로 진척에 어려움을 겪으면서 이전지역 주민들의 불안과 부담도 커지고 있는 만큼, 더 이상 사업 지연을 방치해서는 안 된다는 것이 양 군수의 공통된 입장이다.

이번 방문은 지난 25일 진성준 국회 국방위원장과 주호영 국회의원을 만나 신공항 건설의 시급성을 전달한 데 이은 후속 행보다. 사업 주관 부처인 국방부와 국회를 직접 찾아 사업 추진의 실질적인 해법을 마련해 달라는 요구를 이어간 것이다.

양 군수는 국방부 차관과의 면담에서 군공항 이전사업의 재원 확보 문제가 장기화하는 상황을 설명하고, 국가 주도 사업으로의 전환과 공동사업시행자 지정 등 다양한 사업 추진 및 재원 조달 방안을 적극 검토해 달라고 요청했다. 관련 특별법 개정과 후속 행정절차가 원활하게 진행될 수 있도록 국방부가 보다 적극적인 역할을 해야 한다는 점도 강조했다.

특히 주민들이 체감하는 피해를 줄이기 위한 선보상 대책을 강하게 건의했다. 전체 사업비 확보만 기다릴 것이 아니라 실거주자와 취약계층 등 보상이 시급한 주민부터 단계적으로 협의매수를 추진해 생업과 주거 안정을 도모해야 한다는 것이다.

민간공항 건설을 위한 토지보상비가 이미 확보된 만큼 군공항 이전사업의 재원 문제와 별개로 국토교통부가 민간공항 편입부지 보상절차를 우선 추진해 달라는 요구도 내놨다.

이어 강대식 의원과의 면담에서는 군공항 이전사업의 안정적인 재원 확보와 민간공항 후속 절차의 조속한 추진을 위한 국회 차원의 지속적인 관심과 협조를 요청했다.

민간공항 기본계획 변경 고시와 대구~경북 광역철도 예비타당성조사 통과 등 관련 기반이 구체화하고 있는 만큼 군공항 이전 문제도 더 이상 늦춰서는 안 된다는 판단에서다.

앞서 지난 24일 추경호 대구시장도 박홍근 기획예산처 장관을 만나 군공항 토지보상비의 국비 지원을 건의하는 등 대구시와 지역 정치권, 관계기관도 사업 정상화를 위해 힘을 모으고 있다.

이처럼 신공항 건설이라는 지역의 미래 과제를 풀기 위한 움직임이 이어지는 가운데, 군위군의 관심은 당장 생활의 어려움을 겪는 주민들에게도 향하고 있다.

▲지난 26일 대구 군위읍에서 민생기동반 친절봉사단이 주거환경이 열악한 독거 취약가구를 돕고 있다ⓒ대구 군위군

아울러 지난 26일 군위읍에서는 민생기동반 친절봉사단이 주거환경이 열악한 독거 취약가구를 찾아 이삿짐을 옮기며 새로운 출발을 도왔다.

통합사례관리 대상자인 이 주민은 홀로 생활하는 데다 중증 장애로 이사 준비와 주거환경 정리에 어려움을 겪고 있었다. 봉사단원들은 이삿짐 포장부터 운반, 생활용품 정리까지 힘을 보태며 새 보금자리에서 생활을 시작할 수 있도록 도왔다.

이삿짐을 옮기는 것으로 봉사를 끝내지도 않았다. 이사 후에는 청소기를 전달하고 블라인드까지 설치해 생활 편의를 높이고 안정적인 주거환경을 만드는 데 힘을 보탰다. 단순한 이사 지원을 넘어 새집에서 일상을 꾸려갈 수 있도록 필요한 부분을 세심하게 챙긴 것이다.

은창욱 민생기동반 친절봉사단 대표는 “어려운 이웃의 새로운 출발에 조금이나마 도움이 된 것 같아 기쁘다”며, “앞으로도 이웃에게 먼저 다가가는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

김진열 군위군수도 “도움이 필요한 이웃을 위해 힘써 주신 민생기동반 친절봉사단에 깊이 감사드린다”며, “새 보금자리에서 늘 건강하고 좋은 일만 가득하시길 바란다”고 전했다.

지역의 미래를 바꿀 통합신공항 건설은 주민들의 기대만큼이나 조속한 추진이 절실한 과제다. 동시에 그 과정에서 주민들의 재산권과 생활 안정을 지키고, 당장 도움이 필요한 이웃의 어려움을 해결하는 일 역시 지방행정이 놓쳐서는 안 될 책무다.

군위군은 앞으로도 대구시와 경북도, 국회 및 관계 중앙부처와 긴밀히 협력해 통합신공항 사업 정상화와 이전지역 주민 권익 보호에 공동 대응하는 한편, 민관 협력을 통한 촘촘한 복지 지원으로 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 현장 행정을 이어갈 방침이다.