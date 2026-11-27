▲국가철도공단은 27일 서울 용산구 이촌동 한강철교 북단 교각 인근에서 ‘대한민국 토목문화유산 지정 기념 동판 제막식’을 개최했다 ⓒ국가철도공단

126년간 대한민국 철도 역사와 함께해온 한강철교에 토목문화유산 지정을 기념하는 동판이 설치됐다.

국가철도공단은 27일 서울 용산구 이촌동 한강철교 북단 교각 인근에서 ‘대한민국 토목문화유산 지정 기념 동판 제막식’을 개최했다.

이번 행사는 지난 3월 대한토목학회가 한강철교의 역사적·기술적 가치를 인정해 대한민국 토목문화유산으로 지정한 것을 기념하기 위해 마련됐다.

제막식에는 국가철도공단과 한국철도공사, 대한토목학회 관계자 등 30여명이 참석했다.

한강철교는 1900년 국내 최초의 현대식 교량으로 개통했으며 6·25전쟁 당시 파괴된 뒤 복구 과정을 거쳐 오늘날까지 수도권 철도 교통의 핵심 기반시설로 기능하고 있다.

현재 4개 교량으로 구성된 한강철교는 시대별 건설기술의 변화와 발전과정을 보여주는 역사적 가치를 지니고 있다.

공단은 이번 기념 동판 설치를 통해 한강철교의 역사적 의미를 국민과 공유하고 토목문화유산으로서의 가치를 보존해 나갈 방침이다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “이번 동판 제막식이 한강철교에 대한 국민적 관심을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 안전한 시설관리와 더불어 한강철교가 지닌 역사적 가치를 지속적으로 보존하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.