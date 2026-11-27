수원특례시는 지역화폐 ‘수원페이’의 부정유통을 근절해 건전한 유통질서를 확립하기 위한 ‘2026년 하반기 경기지역화폐 수원페이 부정 유통 일제단속’을 실시한다고 27일 밝혔다.

오는 30일부터 다음 달 11일까지 진행되는 이번 단속에서는 △물품 판매 또는 용역 제공 없이 상품권 수취·환전 △실제 매출 금액 이상의 거래로 상품권을 수취·환전 △가맹점으로 등록하지 않고 가맹점 업무를 수행(상품권 수취 등) 등 ‘지역사랑상품권법’ 제8조(가맹점 등록의 취소)·제20조(과태료)에 해당하거나 기타 적발 필요성이 있는 행위에 대한 점검이 이뤄질 예정이다.

▲수원페이 가맹점 스티커. ⓒ수원특례시

△판매대행협약을 체결하지 않고 상품권 보관·판매·환전 △가맹점이 등록 제한 업종을 영위하는 경우 △상품권 결제 거부 △현금영수증 발행 거부 △물품 판매 시 현금에 비해 불리하게 대우 등도 단속 대상에 포함됐다.

시는 이상거래탐지시스템을 통해 추출한 가맹점 및 시민의 신고가 이뤄진 가맹점 등을 집중적으로 확인할 계획이다.

단속을 통해 확인된 사소한 부주의 사항은 현장에서 계도가 이뤄지며, 지역화폐를 부정 유통했거나 준수사항을 위반한 업소는 가맹점 등록 취소 또는 과태료 부과 등 행정처분이 내려진다.

결제를 거부하는 가맹점과 결제 시 카드수수료·부가가치세 등 명목으로 추가 금액 결제를 요구하는 가맹점은 1차 위반 계도와 2차 위반 3개월 정지 및 3차 위반 등록 취소 처분을 받게 된다.

시 관계자는 "수원페이는 시민이 아낀 혜택이 골목상권으로 돌아가도록 하는 소중한 재원인 만큼, 부정 유통은 절대 용납할 수 없다"며 "이번 단속으로 건전한 유통 질서를 확립해 성실하게 영업하는 소상공인과 시민이 피해를 보지 않도록 하겠다"고 말했다.