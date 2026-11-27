경북도가 하천·계곡 주변 불법시설 정비와 재해 예방, 효율적인 하천 관리를 위해 시·군과 협력체계 강화에 나섰다.

경북도는 지난 26일 도 북부청사 회의실에서 도 관계자와 시·군 하천업무 담당 과장 등이 참석한 가운데 ‘2026년 하천 분야 시·군 간담회’를 개최했다.

이날 간담회에서는 하천 관련 재산 및 지하수 관리, 하천기본계획 수립 등 주요 현안을 비롯해 하천·계곡 주변 불법시설 정비, 시설물 안전점검 및 보수·보강, 피해 하천 복구사업 추진 상황 등을 집중적으로 살폈다.

특히 하천 분야에서 발생한 주요 감사 지적 사례를 공유하고, 업무 처리 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 유사 사례의 재발 방지를 위한 개선 방안을 논의했다.

시·군 관계자들은 하천 관리 과정에서 겪는 현장 애로사항과 제도 개선이 필요한 부분에 대해 의견을 제시했다. 경북도는 이날 접수된 건의사항을 검토하고 행정적 지원이나 후속 조치가 필요한 사안에 대해서는 해당 시·군과 구체적인 추진 방안을 협의할 방침이다.

김명종 경북도 수자원관리과장은 “지역마다 하천의 특성과 주민이 겪는 불편이 다른 만큼, 현장을 가장 가까이에서 살피는 시·군의 의견이 중요하다”며 “간담회에서 나온 의견을 실제 업무에 반영할 수 있도록 시·군과 협력하고, 도민이 안심하고 이용할 수 있는 하천을 만들어 가겠다”고 말했다.