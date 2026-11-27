▲한국철도공사(코레일)는 26일 오후 대전 동구청에서 ‘사랑의 안전우산 업사이클링 나눔행사’를 열고 야간 보행 안전을 위한 우산 500개를 지역 취약계층에 기부했다 ⓒ코레일

철도 현장에서 수명을 다한 안전모가 어르신들의 밤길을 지키는 안전우산으로 재탄생했다.

한국철도공사(코레일)는 지난 26일 대전 동구청에서 ‘사랑의 안전우산 업사이클링 나눔행사’를 열고 안전우산 500개를 기부했다.

이번 사업은 폐기 대상 철도 안전모를 생활용품으로 재활용해 자원낭비를 줄이고 취약계층의 야간 보행 안전을 확보하기 위해 마련됐다.

안전우산은 손잡이에 조명을 장착해 어두운 밤길에서도 보행자의 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 제작됐다.

기부된 우산은 동구청을 통해 지역 내 홀몸 어르신 등 취약계층 500명에게 전달될 예정이다.

코레일은 2022년부터 폐안전모와 폐작업복, 투명 페트병 등을 양말과 이불, 작업모 등으로 재활용해 취약계층에 전달하는 자원순환형 사회공헌활동을 이어오고 있다.

2024년에도 대전 동구청에 경작업모 200개를 기부한 바 있다.

이종흠 코레일 홍보문화실장은 “철도 현장에서 쓰임을 다한 안전모가 어르신들의 밤길을 지키는데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 자원재활용과 이웃돌봄을 함께 실천하는 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.