▲김천시가 농촌진흥청이 주관한 ‘2026년 농업재해대응 우수기관 평가’에서 전국 1위에 해당하는 대상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ김천시

기후변화로 농업 현장의 불확실성이 커지는 가운데 김천시가 농업재해를 미리 찾아내고 피해를 차단하는 선제적 대응 능력을 전국적으로 인정받았다.

폭염과 저온, 돌발 병해충 등 농업인의 한 해 농사를 위협하는 요인에 사후 복구가 아닌 사전 예방으로 맞선 결과다.

김천시는 농촌진흥청이 주관한 ‘2026년 농업재해대응 우수기관 평가’에서 전국 1위에 해당하는 대상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 평가에서 김천시는 ‘예찰은 한발 빠르게! 대응은 한층 강하게! 대체불가 김천농업!’을 주제로 추진한 농업재해 예방 및 대응체계의 성과를 인정받았다.

가장 눈에 띄는 성과는 농작물 피해가 발생하기 전에 위험 요인을 찾아내는 현장 중심의 예찰 활동이다. 김천시는 최근 이상기후가 잦아지고 과수화상병 등 검역 병해충의 유입 위험이 커지자 기존 사후 복구 중심의 대응에서 벗어나 상시 예찰과 선제적 방어체계 구축에 힘을 쏟았다.

실제 병해충 진단 158건과 예찰 346건을 실시하고, 드론 공동방제 면적도 확대했다. 농업 현장에 투입되는 방제 기술과 인력을 강화해 병해충 확산 가능성을 조기에 차단하는 데 주력했다.

특히 과수농가에 치명적인 피해를 줄 수 있는 과수화상병 대응에서 성과가 두드러졌다. 대책상황실을 상시 운영하고 예찰 인력을 확대하는 한편, 발생 위험이 높은 접경지역에 특별방역을 실시하는 등 3중 방어체계를 구축했다. 그 결과 올해 과수화상병 피해 발생 건수는 0건을 기록했다.

농사를 시작하기도 전에 발생할 수 있는 피해를 막는 데도 공을 들였다. 불량 벼 종자를 사전에 선별해 약 200ha 규모의 못자리 실패를 예방했으며, 불량 과수 꽃가루 역시 미리 걸러내 약 50ha에 이르는 수정 불량 피해를 막았다. 종자와 꽃가루의 품질을 사전에 확인하는 작은 과정이 농가의 한 해 농사를 지키는 실질적인 방패가 된 셈이다.

재해 대응을 위한 제도적 기반도 마련했다. 김천시는 지난 8월 ‘김천시 기술보급지원단의 설치 및 운영 등에 관한 규칙’을 제정해 농업재해 대응과 신기술 보급을 뒷받침할 행정적 근거를 갖췄다. 현장의 위험을 살피는 예찰 활동부터 신속한 기술 지원까지 이어질 수 있도록 대응체계를 제도화한 것이다.

이번 수상은 단순한 기관 평가 성적을 넘어 기후변화 시대 농업행정의 방향을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 피해가 발생한 뒤 보상과 복구에 나서는 것보다 위험 징후를 먼저 발견하고 농가가 입을 손실을 사전에 줄이는 것이 농업인의 소득과 경영 안정에 더욱 중요하기 때문이다.

김천시 관계자는 “이번 대상 수상은 농업재해를 예방하고 농업인의 피해를 최소화하기 위해 현장에서 노력해 온 결실”이며, “앞으로도 한발 빠른 예찰과 신속한 대응으로 농업인이 안심하고 농사지을 수 있는 김천농업을 만들어 가겠다”고 말했다.