경북 경주시는 경북사회복지공동모금회의 이웃돕기 성금 모금 평가에서 2년 연속 최우수기관으로 선정돼 기관 표창과 포상금 2천만 원을 받았다고 27일 밝혔다.

경상북도사회복지공동모금회는 지난 25일 김봉교 경북사회복지공동모금회장 일행이 경주시청을 찾아 대회의실에서 주낙영 경주시장 등 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026 경북 사랑의열매 이웃돕기 최우수기관 표창 및 찾아가는 유공자 포상식’을 개최했다.

이날 포상식에서는 경주시의 최우수기관 표창 외에 지역사회 나눔문화 확산에 기여한 이재원과자공방 이재원 대표와 나눔봉사단 정영희‧김보혁 단원이 경북사회복지공동모금회장상을, 경주시 신준협 주무관은 경상북도지사 표창을 받았다.

경주시는 포상금 2천만 원을 경주시지역사회보장협의체와 경주시사회복지협의회를 통해 저소득 취약계층을 위한 지역복지사업에 사용할 계획이다.

아울러 올해 따뜻한 겨울나기 지원사업을 통해 저소득 취약계층 1,062세대에 총 1억 5,930만 원을 지원한다.

주낙영 경주시장은 “경주시의 2년 연속 최우수기관 선정은 지역 기업과 시민들이 꾸준히 나눔을 실천해 주신 덕분으로, 이러한 나눔이 지역사회 전반으로 확산될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.