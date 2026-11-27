경기 오산시가 한 해 동안 지역사회 곳곳에서 활동한 노인일자리사업 참여 어르신들의 노고를 격려하고 사업 성과를 공유하는 자리를 마련했다.

오산시와 노인일자리 지원기관인 오산시니어클럽은 지난 25일부터 26일까지 이틀간 오산시청에서 노인일자리사업 참여자 1600여 명이 참석한 가운데 '2026년 노인일자리사업 최종평가회'를 개최했다고 27일 밝혔다.

▲2026년 노인일자리사업 최종평가회 현장 ⓒ오산시

이번 평가회는 올해 사업 운영 성과를 돌아보고 참여 어르신들의 활동 경험을 나누며, 우수 참여자와 종사자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

행사는 2026년 노인일자리사업 성과보고를 시작으로 우수 참여자·종사자 시상, 참여자 대표 소감 발표, 혹한기 안전교육, 2027년 노인일자리사업 모집 일정 안내 순으로 진행됐다.

특히 참여자 대표가 직접 활동 소감을 발표하며 일자리에 참여하면서 느낀 보람과 경험을 공유해 의미를 더했다. 한 해 동안 성실하게 활동한 우수 참여자에게는 오산시장 표창이 수여됐으며, 사업 운영에 기여한 종사자들에 대한 시상도 이어졌다.

겨울철 안전사고 예방을 위한 혹한기 안전교육도 진행해 어르신들이 추운 날씨에도 안전하게 활동할 수 있도록 주의를 당부했다.

이행민 오산시니어클럽 관장은 “한 해 동안 각자의 자리에서 성실히 활동해 주신 어르신들과 사업 운영에 힘써주신 종사자분들께 감사드린다”며 “앞으로도 어르신들이 자긍심과 보람을 느끼며 참여할 수 있는 다양한 일자리를 만들어 가겠다”고 말했다.

조용호 오산시장은 “어르신들의 경험과 노력은 지역사회를 더욱 활기차고 따뜻하게 만드는 소중한 힘”이라며 “앞으로도 어르신들이 노인일자리를 통해 활발하게 사회에 참여하고 보람 있는 노후생활을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.