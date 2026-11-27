▲한국수자원공사는 양 사장이 지난 26일 취임 축하 화분을 재단법인 아름다운가게에 기부했다 ⓒ한국수자원공사

양승조 한국수자원공사(K-water) 사장이 취임 축하 화분을 이웃을 위한 나눔으로 돌려줬다.

한국수자원공사는 양 사장이 각계에서 받은 취임 축하 화분을 지난 26일 재단법인 아름다운가게에 기부했다고 27일 밝혔다.

이번 기부는 취임을 축하해 준 이들의 마음을 지역사회와 나누고 자원재활용과 이웃돕기를 실천하기 위해 마련됐다.

기부된 화분은 아름다운가게 매장에서 판매되며 수익금은 취약계층 지원 등 지역 공익사업에 사용될 예정이다.

앞서 양 사장은 지난 13일 취임식에서 6대 경영방향 가운데 하나로 ‘성과 기반 양극화 해소’를 제시했다.

물을 통해 창출한 성장의 성과가 국민 모두에게 고르게 돌아가고 취약계층도 소외되지 않는 물 복지를 실현하겠다는 의지를 밝혔다.

수자원공사는 안정적인 물 공급과 물 관리라는 본연의 역할을 수행하는 동시에 지역사회 취약계층을 위한 사회공헌 활동도 확대할 방침이다.

양 사장은 “취임을 축하해주신 분들의 따뜻한 마음이 이번 나눔을 통해 이웃에게 전해지기를 바란다”며 “가까운 곳의 작은 어려움부터 놓치지 않고, 물을 통해 만들어낸 성장의 혜택이 국민의 삶에 고루 돌아가도록 하겠다”고 말했다.

이어 “양극화 해소와 저출생 극복, 지역균형발전을 위해 공공기관으로서 해야 할 일을 꾸준히 실천하며 국민과 함께 하겠다”고 덧붙였다.