경북 안동의 대표 전통주인 안동소주가 현대적 양조기술과 전문 주류기업의 유통 역량을 바탕으로 국내외 주류시장 공략에 나선다.

경북도는 안동시 풍산읍에 위치한 농업회사법인 소주스토리가 27일 풍산증류소에서 안동소주의 전통 제조 방식에 현대적 양조기술을 접목한 신제품 ‘NARA 25’의 첫 병입 기념행사를 열었다고 밝혔다.

▲ 이날 행사에는 이철우 경북도지사와 마승철 소주스토리 회장(사진 우) 등 관계자 30여 명이 참석해 생산시설과 제조공정을 둘러보고 첫 병입에 참여했다. ⓒ 경북도

이날 행사에는 이철우 경북도지사와 마승철 소주스토리 회장 등 관계자 30여 명이 참석해 생산시설과 제조공정을 둘러보고 첫 병입에 참여했다. 이어 오크 숙성 안동소주 생산에 사용될 기념 오크통에 서명했다.

소주스토리는 국내 주류 전문 유통기업 나라셀라의 마승철 대표가 안동소주의 고급화와 세계시장 진출을 위해 지난 2024년 설립한 농업회사법인이다. 총 120억 원을 투자해 2678㎡ 규모의 제조시설을 구축했으며, 연간 생산능력은 600㎘로 375㎖ 기준 160만 병에 달한다.

경북도는 지난해 농식품 가공산업 육성 지원사업을 통해 소주스토리의 안동소주 제조설비 구축을 지원했다.

이번 신제품은 도내 주요 농협 하나로마트 입점을 시작으로 주류 전문기업의 유통망을 활용해 국내외 판로를 확대할 예정이다.

특히 전통주 제조기술에 현대적 생산시설과 전문 유통망이 결합했다는 점에서 안동소주의 브랜드 경쟁력 강화는 물론 지역 전통주 산업의 고부가가치화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

경북도는 앞으로도 안동소주를 비롯한 지역 전통주의 브랜드 경쟁력 강화와 국내외 마케팅 지원을 통해 전통주 산업을 지역의 주요 식품산업으로 육성할 방침이다.

이철우 경북도지사는 “안동소주는 경북의 오랜 역사와 전통, 지역 농산물의 가치가 담긴 소중한 식품산업 자산”이라며 “전통의 가치에 현대적 기술과 기업의 역량을 더해 안동소주가 세계인이 즐기는 대한민국 대표 명주로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.