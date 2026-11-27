▲경북 성주군이 27일 도시계획과를 비롯한 8개 관계부서가 참석한 가운데 주요 도시 현안사업 추진 상황을 점검하고 지역 성장기반 확충과 주민 생활환경 개선을 위한 실질적인 추진 방안을 논의하고 있다ⓒ성주군

성주의 도시 지도가 달라질 수 있을까. 민간 골프장 조성부터 도심 재생, 농촌 생활환경 개선까지 지역 곳곳에서 추진 중인 대형 사업들이 속도를 내기 위한 점검대에 올랐다. 사업을 얼마나 진행했는지 확인하는 데 그치지 않고, 실제 지역경제에 어떤 활력을 불어넣고 주민들의 생활을 얼마나 바꿀 수 있을지에 초점이 맞춰졌다.

경북 성주군은 27일 도시계획과를 비롯한 8개 관계부서가 참석한 가운데 주요 도시 현안사업 추진 상황을 점검하고 지역 성장기반 확충과 주민 생활환경 개선을 위한 실질적인 추진 방안을 논의했다.

지난주 관광 분야 현안 점검에 이어 마련된 이번 회의는 성주의 미래 발전을 이끌 주요 사업들을 종합적으로 살펴보기 위해 열렸다. 특히 개별 사업의 진척 상황뿐 아니라 지역경제 활성화, 주거 만족도, 사업 간 연계 가능성, 장기적인 운영·활용 방안까지 함께 검토했다.

이날 주요 논의 사업은 선남·용암·수륜면의 민간 골프장 조성사업을 비롯해 미군공여구역 주변지역 지원사업, 성주읍 도시재생, 농촌협약 및 농촌공간정비사업 등이다.

먼저 지역 관광과 경제 활성화의 새로운 동력이 될 수 있는 민간 골프장 조성사업이 관심을 모았다. 선남·용암·수륜면에서 각각 추진 중인 사업은 지역과 사업별 여건, 추진 단계가 서로 다른 만큼 일률적인 행정 지원보다는 개별 사업의 현실적인 조건을 따져 대응하기로 했다.

특히 토지 확보와 각종 행정절차, 지역 상권과의 연계 가능성 등을 집중적으로 살폈으며, 이는 골프장 조성이 단순히 체육시설 하나를 추가하는 데 그치지 않고 관광객 유입과 지역 소비, 일자리 창출 등으로 이어질 수 있도록 실질적인 지역 파급효과를 고려하겠다는 취지다.

주민들의 생활과 직결되는 미군공여구역 주변지역 지원사업도 주요 점검 대상이었다. 온세대 플랫폼과 초전면 어울림복합타운, 성신원 정비사업 등 지역의 생활 기반을 바꿀 대형 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 사업별 현안을 짚었다.

아울러 2027년 준공을 앞둔 온세대 플랫폼은 건물 완공에만 초점을 맞추지 않고 시설 입주와 운영 준비까지 미리 챙기기로 했다. 시설을 지어놓고 활용 방안을 찾는 것이 아니라 준공 이후 주민들이 곧바로 이용할 수 있도록 사전 준비를 강화하겠다는 것이다.

초전면 어울림복합타운과 성신원 정비사업은 보상과 이주대책 등 현장에서 발생할 수 있는 쟁점을 조기에 해소하는 데 무게를 뒀다. 주민과의 협의가 늦어져 사업 전체 일정에 차질이 생기지 않도록 현장 중심의 대응을 강화할 방침이다.

성주읍 도시재생과 농촌협약, 농촌공간정비사업은 지역별 특성과 주민 수요를 얼마나 충실하게 반영하느냐가 관건이다. 노후 주거환경과 부족한 생활 인프라를 개선하고, 읍·면 간 생활 여건의 격차를 줄이는 방향으로 사업을 추진하기로 했다.

성주군은 앞으로 개별 사업을 따로 추진하는 방식에서 벗어나 주거와 복지, 관광, 지역경제가 서로 연결되는 통합적인 도시 발전 전략을 강화할 계획이다. 사업 간 연계성을 높여 투자 효과를 극대화하고, 시설 조성 이후의 운영과 활용까지 고려해 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 관리한다는 구상이다.

전화식 성주군수는 “도시계획은 단순히 시설 하나를 만드는 것이 아니라 앞으로 성주의 모습과 군민의 생활을 바꾸는 일”이며, “장기 현안은 해법을 찾고 추진 가능한 사업은 속도를 높여 주민이 실제 변화를 체감할 수 있도록 사업의 완성도를 높여가겠다”고 말했다.

골프장 조성으로 새로운 지역경제 활력을 모색하고, 도심과 농촌의 생활환경을 함께 개선하는 성주군의 도시 발전 구상이 각 사업의 실행력으로 이어질 수 있을지 주목된다.