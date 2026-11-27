경기도 내 소공인들이 한자리에 모여 성과를 나누고 교류와 협력을 다지는 자리가 마련됐다.

경기도시장상권진흥원은 지난 26일 화성 청호인재개발원에서 '2026 제3회 경기도 소공인의 날' 기념행사를 개최했다고 27일 밝혔다.

▲제3회 소공인의 날 기념행사 현장 기념촬영 ⓒ경기도시장상권진흥원

경기도가 주최하고 경상원과 경기도도시형소공인연합회가 공동 주관한 이번 행사는 지역경제의 중요한 기반인 소공인의 역할을 되새기고, 도내 소공인 간 교류와 협력을 활성화하기 위해 마련됐다.

행사 현장에는 원미정 경상원 원장직무대행과 김영흥 경기도도시형소공인연합회장을 비롯해 경기도의회 경제노동위원회 위원, 소상공인시장진흥공단 관계자, 도내 소공인 등 200여 명이 참석했다.

행사는 전자현악 그룹 '조이브릿지(JOYBRIDGE)'의 식전 공연을 시작으로 기념식과 유공자 표창 수여 순으로 진행됐다.

특히 모범적인 기업 운영과 지역경제 발전에 기여한 소공인 등 28명이 경기도지사상과 경상원장상 등을 받으며 그동안의 성과와 노력을 인정받았다.

참석자들은 이번 행사를 통해 현장의 경험과 정보를 공유하고, 소공인들의 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 위한 협력의 필요성을 나눴다.

원미정 경상원 원장직무대행은 “도내 소공인들이 한자리에 모여 소통하고 협력 방안을 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 현장에 필요한 맞춤형 지원과 판로 개척으로 소공인의 경영 안정을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.