한국수력원자력 월성원자력본부는 26일 ‘2026년 드론테러 공동협의체(해병대 1사단 등 8개 기관)’ 회의를 개최하였다.

해병대 1사단 등 8개 기관이 함께한 드론테러 공동협의체 회의는 날로 고도화되는 드론위협에 효과적으로 대응하기 위해 마련되었으며, 유관기관 간 긴밀한 정보공유와 공동대응체계 강화를 목적으로 시행되었고, 드론테러 대응을 위한 기관별 협력방안과 통합방위태세 발전방향 등을 논의하였다.

이 자리에서 월성본부는 국가중요시설 방호와 통합방위태세 확립에 기여한 유관기관 유공자들에게 본부장 감사장을 수여하고, 평소 원전안전과 지역 안보를 위해 헌신해 온 노고에 감사의 뜻을 전했다.

권원택 원성원자력본부장은 “최근 드론 기술의 발전과 위협 양상의 변화에 따라, 국가중요시설의 선제적 대응역량 확보가 더욱 중요해지고 있다”라며, “앞으로도 드론테러 공동협의체를 중심으로 유관기관과의 협력체계를 지속적으로 확대하고, 빈틈없는 통합방위태세 확립을 통해 안전한 원전운영과 국민 신뢰 확보에 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.