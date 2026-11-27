▲고령군 고도육성 주민협의회가 27일 고령초등학교를 방문해 1~3학년 학생 150여 명을 대상으로 고도 인식개선 교육과 전통공예 체험프로그램을 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

대가야의 역사가 어린이들의 손끝에서 다시 살아났다. 자개 조각을 하나씩 붙여 자신만의 키링을 만드는 초등학생들에게 고령의 역사는 낯선 옛이야기가 아니라 직접 체험하고 기억하는 우리 지역의 자산이 됐다.

고령군이 미래세대에게 대가야의 역사적 가치를 알리는 한편, 학계와 함께 고대 토기 생산기술의 학술적 가치를 재조명하며 역사문화도시의 기반을 다지고 있다. 어린이들에게는 지역에 대한 자긍심을 심어주고, 전문가들에게는 대가야 문화유산의 보존과 활용 가능성을 찾는 자리를 마련한 것이다.

경북 고령군 고도육성 주민협의회는 27일 고령초등학교를 방문해 1~3학년 학생 150여 명을 대상으로 고도 인식개선 교육과 전통공예 체험프로그램을 운영했다.

이번 프로그램은 주민협의회가 지역사회에 고도에 대한 이해와 공감대를 넓히기 위해 자체 기획한 사업으로, 미래세대인 어린이들이 자신이 살아가는 고령의 역사적 의미를 이해하고 지역에 대한 자긍심을 키울 수 있도록 마련됐다.

이날 주민협의회 회장단 4명은 어린이들의 눈높이에 맞춰 고도의 개념과 대가야의 역사를 알기 쉽게 설명했으며, 특히 고령이 경주·공주·부여·익산에 이어 대한민국 다섯 번째 고도로 지정됐다는 사실을 소개하며 고령이 지닌 역사문화도시로서의 위상을 전달했다.

역사교육에 이어진 자개 키링 만들기 체험은 어린이들의 관심을 끌었다. 전통공예를 친근한 방식으로 접하면서 지역의 문화유산을 자연스럽게 이해할 수 있도록 한 것이다. 고도 홍보기념품도 전달해 교육의 의미를 되새겼다.

이번 활동은 행정기관이나 전문가가 아닌 지역주민들이 직접 역사교육의 주체로 나섰다는 점에서도 의미가 있다. 주민이 먼저 고도의 가치를 이해하고 이를 미래세대에 전달함으로써 고도 보존과 육성에 대한 공감대를 세대 간에 확산하는 계기가 됐다.

어린이들이 고령의 역사를 배우는 동안 대가야박물관에서는 전문가들이 대가야 문화유산의 또 다른 가치를 찾는 학술의 장을 펼쳤다.

▲고령군이 27일 대가야박물관 강당에서 제20회 대가야사 학술회의를 개최하고 기념촬영을 하고있다ⓒ고령군

고령군은 같은 날 대가야박물관 강당에서 제20회 대가야사 학술회의를 개최했다.

이번 학술회의의 주제는 ‘대가야 토기 생산유적의 특성과 가치’로, 뛰어난 제작기술과 생산체계를 갖췄던 대가야 토기의 역사적·문화적 의미를 재조명하고 보존 및 활용 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

학술회의는 이성주 경북대 교수의 ‘원삼국·삼국시대 토기 생산의 변화단계와 지역차’를 주제로 한 기조발제로 문을 열었다.

이어 대가야 토기가마의 구조적 특징과 지역성, 삼국시대 토기요의 구조와 요장의 변천, 대가야 토기가마 운영체계, 가야토기 생산체계, 토기가마의 가치와 활용 등 모두 5건의 주제 발표가 진행됐다.

발표자들은 대가야 토기의 제작기술과 생산시설, 운영 방식 등을 다각도로 살피며 토기 생산유적이 지닌 고고학적·문화유산적 가치를 짚었다. 종합토론에서는 신종환 전 대가야박물관장이 좌장을 맡아 발표 내용을 바탕으로 대가야 토기 생산유적의 연구 방향과 활용 가능성을 논의했다.

특히 이번 학술회의는 개별 토기의 형태와 제작기술을 살피는 데서 나아가 토기가 만들어진 가마와 생산시설, 운영체계까지 폭넓게 다뤘다는 점에서 의미를 더했다. 대가야의 산업과 기술 수준을 보여주는 생산유적을 체계적으로 연구하고, 이를 지역의 소중한 문화유산으로 보존·활용하기 위한 학술적 기반을 마련하는 자리였다.

이날 학술회의는 유튜브로도 생중계됐으며, 고령군 공식 유튜브 채널을 통해 다시 볼 수 있다.

고령 고도육성 주민협의회 관계자는 “우리 지역의 어린이들이 고령이 대한민국 다섯 번째 고도라는 사실을 기억하고 대가야의 역사와 문화에 자부심을 갖는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 다양한 주민 주도 활동을 통해 고도의 가치를 지역사회에 널리 알리겠다”고 말했다.

고령군 관계자도 “이번 학술회의가 대가야 토기 문화에 대한 이해를 깊게 하고 소중한 문화유산으로서의 가치를 널리 공유하는 계기가 됐을 것”이라며 관련 연구가 활성화될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다고 밝혔다.

역사는 보존하는 것만으로 이어지지 않는다. 다음 세대가 그 가치를 알고, 연구자들이 숨겨진 의미를 찾아내며, 지역주민들이 일상에서 함께 지켜갈 때 비로소 살아 있는 문화유산이 된다. 고령군이 어린이 역사교육과 전문 학술연구를 함께 추진하는 이유도 여기에 있다.