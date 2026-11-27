국회도서관이 더불어민주당 박지원 국회의원(전북 군산·김제·부안을)의 추천을 받아 김제시 ‘창의예술미래공간 다움’과 부안군 ‘갈대숲 작은도서관’에 각각 350권씩 총 700권의 도서를 기증했다.

이번 도서 지원은 지역 내 교육·문화 거점 역할을 수행하는 시설에 새로운 도서를 확충함으로써, 청소년들의 창의적 사고력과 정서 함양을 돕기 위해 추진됐다.

27일 열린 도서기증식에는 박지원 의원과 황정근 국회도서관장, 김윤범 김제교육지원청 교육장 및 도서관 관계자, 지역 주민 등이 참석해 도서 전달을 축하했다.

박지원 의원은 “국회도서관의 도서기증사업을 통해 우리 지역의 소중한 배움터 두 곳에 양질의 도서를 전달하게 되어 매우 뜻깊고 기쁘다”며 “독서는 아이들에게 새로운 세상을 열어주고 생각하는 힘을 길러주는 가장 좋은 양식”이라고 말했다.

국회도서관 도서기증사업은 국회의원의 추천을 받아 지역 내 공익 목적의 도서관과 자료 지원이 필요한 기관 등에 양질의 도서를 기증하는 사업으로, 지난 2014년부터 꾸준히 추진되고 있다.