경북 지방체육회장 선거가 오는 12월 본격적인 일정에 돌입한다. 특히 올해 안동지역 한 조합 임원 선거에서 대규모 금품살포 사건이 발생해 지역사회에 파장을 일으켰던 만큼, 이번 체육회장 선거에서는 불법 선거운동 차단과 선거의 공정성 확보가 주요 과제로 떠오르고 있다.

경상북도선거관리위원회는 오는 12월 16일 경북도체육회장 선거와 23일 각 시·군체육회장 선거를 각각 실시한다고 밝혔다.

이번 선거는 지난 2020년 12월 국민체육진흥법 개정에 따라 선관위가 지방체육회장 선거를 의무적으로 위탁 관리하게 된 이후 2022년에 이어 두 번째로 치러지는 선거다. 경북도선관위와 각 시·군선관위는 후보자 등록부터 투·개표, 불법 선거운동 단속 및 조사에 이르기까지 선거관리 전반을 담당한다.

도체육회장 선거 후보자 등록은 12월 3일부터 4일까지, 시·군체육회장 선거는 12월 10일부터 11일까지 진행된다. 등록 시간은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지다.공식 선거운동 기간은 도체육회장 선거가 12월 5일부터 15일까지, 시·군체육회장 선거는 12월 12일부터 22일까지 각각 11일간이다.

투표는 선거 당일 후보자 소견 발표가 끝난 뒤 같은 장소에서 현장투표 방식으로 진행된다. 투표 시간은 오후 1시부터 5시 사이에서 관할 선관위와 지방체육회가 협의해 결정하며, 당선인은 개표 결과에 따라 지방체육회 선거운영위원회가 결정한다.

특히 안동은 지난 3월 치러진 한 조합 비상임이사 선거에서 대규모 금품살포 정황이 드러나 후보자 15명과 대의원 134명, 관계자 등 모두 162명이 조합법 위반 혐의로 경찰에 입건된 바 있다. 당시 당선된 비상임이사 10명 가운데 8명이 사퇴하는 등 지역사회에 적지 않은 파장을 일으켰다.

조합 임원 선거와 체육회장 선거는 별개의 선거지만, 제한된 선거인단을 대상으로 치러지는 선거라는 점에서 금품·향응 제공과 제3자를 통한 불법 선거운동 등을 사전에 차단할 수 있는 실효성 있는 감시체계가 필요해 보인다는 목소리가 높다.

특히 공식 선거운동 기간뿐만 아니라 후보자 등록 이전부터 이뤄질 수 있는 사전선거운동과 금품 제공 등 위법행위에 대해서도 면밀한 감시와 단속이 요구된다.

경북선관위는 체육회 및 관계기관과 긴밀하게 협조해 선거를 공정하고 정확하게 관리하는 한편, 매수 및 기부행위 등 중대한 선거법 위반행위에 대해서는 엄정하게 대응할 방침이다.

결국 이번 지방체육회장 선거는 단순히 지역 체육계의 수장을 선출하는 데 그쳐서는 안 된다. 금품과 향응 제공 등 불법 선거운동은 어떠한 이유로도 용납돼서는 안 되며, 위법행위에 대해서는 지위고하를 막론하고 엄정한 책임을 물어야 한다. 공정하고 투명한 선거를 통해 지역사회의 신뢰를 확보하고 건전한 체육행정의 기틀을 바로 세워야 한다.