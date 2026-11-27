경기 안양시가 공공·협력기관의 건강한 조직문화 조성을 위해 기관장들의 직장 내 괴롭힘과 성희롱 예방 역량 강화에 나섰다.

안양시노동인권센터는 지난 26일 오전 시청 상황실에서 안양시 공공·협력기관 기관장을 대상으로 직장 내 괴롭힘·성희롱 예방교육을 실시했다고 27일 밝혔다.

▲직장 내 괴롭힘·성희롱 예방교육 ⓒ안양시

이번 교육은 직장 내 괴롭힘과 성희롱의 주요 사례를 통해 조직 내에서 발생할 수 있는 문제를 살펴보고, 이를 예방하기 위한 관리자의 책임과 역할을 강조하기 위해 마련됐다.

특히 기관장과 관리자가 조직문화 개선의 핵심 주체라는 점에 초점을 맞춰 솔선수범하는 자세와 구성원 간 상호 존중·배려의 문화를 정착시키는 방안 등을 다뤘다.

교육에서는 언어와 업무지시, 인간관계 등 일상적인 업무 과정에서 발생할 수 있는 괴롭힘 사례와 다양한 성희롱 유형을 살펴봤다. 참석자들은 실제 상황을 바탕으로 문제를 인식하고 대응하는 방법을 점검했으며, 피해자 보호와 비밀보장의 중요성도 함께 확인했다.

센터는 이번 교육이 일회성 행사에 그치지 않도록 기관장의 예방·대응 책임 강화와 피해자 보호 및 비밀보장 체계 확립을 지속적으로 추진할 계획이다.

또한 실제 사례를 활용한 참여형 예방교육을 확대하고, 기관 간 노동인권 협력체계를 구축해 공공부문 전반에 건강한 조직문화가 자리 잡을 수 있도록 지원할 방침이다.

손영태 안양시노동인권센터장은 “직장 내 괴롭힘과 성희롱 예방은 제도와 규정만으로 완성되는 것이 아니라 구성원 모두가 존중과 배려를 실천하는 조직문화에서 시작된다”며 “각 기관장이 솔선수범해 누구나 안전하고 존중받으며 일할 수 있는 근무환경을 만들어 갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.