인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 방지 대책과 관련, 청와대 이해민 AI미래기획수석은 "AI 스스로 합리적인 거부를 하게끔 만드는 것"을 한가지 방안으로 제시했다.

이 수석은 27일 MBC라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 "예를 들어 '이건 몇 월 몇 일 몇 시에 벌어지는 국어시험 문제지이고 (그에 응답을) 했을 때 고등교육법에 의거해 처벌 대상이 된다'고 사실 적시를 하는 것이 (AI 스스로) 합리적인 거부를 하게끔 만드는 방법"이라며 이같이 말했다.

아울러 "'답변을 하지 마'라고 어딘가 숨겨놓으면 AI가 대답을 안 한다든가 이런 것들을 실험을 통해서 검증을 해보고 있다"며 "과기정통부와 차근차근 진행하고 있다"고 했다.

또한 "(AI 활용 부정 행위는) 한국만의 이슈는 아니다"며 "전 세계적으로 같이 공조할 수 있는 부분이 있나 체크하고 있다"고 했다.

그는 "AI 서비스에 '불법으로 뭔가 전송이 됐을 때는 기업 입장에서도 나중에 법적인 책임이 생길 수 있음' 이것을 명시해 놓는 것은 공조를 일으키는 데 중요한 포인트"라고 했다.

이 수석은 "여러 논의 중인 것 중에 하나이고 이것으로 100% 막을 수도 없다"면서 "전 세계 공조가 한꺼번에 필요한 부분"이라고 거듭 말했다.

미국이 한국에 적용하는 관세 상한을 15%를 유지한 데 대해선 "일차적인 안도감은 있다"면서도 "좀 더 두고 봐야 될 것 같다"고 조심스러운 태도를 보였다.

그는 "AI 데이터센터에 대한 투자에 대해 규제를 하겠다는 얘기가 나와서 예의주시 중"이라며 "모니터링을 하면서 대응책을 만들고 있다"고 했다.

이 수석은 거듭 "미국 중간선거 결과에 따른 미국 민주당의 AI 데이터센터 규제 관련된 움직임도 있기 때문에 그것을 종합적으로 보고 있다"고 했다.

미국 측이 한국 정부가 공을 들이고 있는 호남 반도체 클러스터 조성 사업에 대해 정부의 개입이라고 지목한 파장을 예의주시하고 있다는 의미다.

이 수석은 이어 잰슨 황 엔비디아 최고경영자의 문제로 증시 변동이 커진 데 대해서는 "1인에 좌지우지되는 상황이 정상인가 그런 얘기가 많이 나온다"고 했다.

그러면서 "(엔비디아가) AI 밸류체인에서 상당한 부분을 차지하고 있고, 삼성전자나 SK하이닉스가 다 연결돼 있기 때문에 어떻게든 변동성을 줄여가는 쪽으로 가야 한다"며 "(엔비디아에 대한) 의존성을 약하게 만들어야 한다"고 덧붙였다.