급식, 돌봄, 청소, 경비, 특수교육 지원 등을 담당하는 학교 비정규직 노동자들이 27일 총파업에 나섰다.

전국학교비정규직연대회의 소속의 전국학교비정규직노동조합, 전국교육공무직본부, 전국여성노조는 이날 서울 일대에서 각각 총파업 대회를 열었다. 주최측은 연대회의 소속 노조 조합원 약 10만 명 중 4만 명이 결의대회에 참석할 것으로 추산했다. 교육부가 발표한 학교 비정규직 파업 참여 인원은 2만 3562명이다.

여의도에서 결의대회를 연 전국학교비정규직노동조합은 결의문을 통해 "급식과 돌봄, 방과 후 교육 등 학교 교육복지의 핵심 역할을 담당하고 있지만, 근속연수에 따라 더 벌어지는 임금 격차와 방학 중 비근무 노동자의 생계 불안 등 구조적 차별은 여전하다"며 노동조건 개선을 촉구했다.

이어 "학령인구는 감소하고 있지만 돌봄과 특수교육, 기초학력 보장 등 학교가 담당해야 할 역할과 사회적 책임은 확대되고 있는 상황에서 지방교육재정교부금 개편을 통한 교육재정 축소는 학생들의 교육권과 교육복지 후퇴로 이어질 수밖에 없다"고 교육재정 삭감에 반대했다.

여의도 다른 장소에서 결의대회를 연 전국교육공무직본부는 결의문에서 "교육복지를 책임지는 노동의 가치를 인정받기 위해 기본급을 최저임금 이상으로 대폭 인상할 것을 요구한다"고 밝혔다.

이어 "근속연수가 쌓일수록 정규직과의 임금격차가 더 커지는 불합리하 임금구조를 바꾸기 위해 근속수당 대폭 인상을 요구한다. 차별을 끝내기 위해서는 명절휴가비 역시 교원, 공무원과 동일한 기준으로 지급해야 한다"고 촉구했다.

앞서 연대회의는 교육부, 16개 시도교육청과 지난 8월부터 2026년 집단 임금교섭을 진행해왔으나 입장 차이를 좁히지 못했다.

구체적인 노조 요구는 △기본급 4.9%(10만 5000원) 인상 △근속수당 급간 5만 원 인상 △정기상여금·명절휴가비 차별 해소 △방학 중 비근무자 생계대책 마련 △지방재정교육재정 개편에 따른 교육재정 축소 반대 △급식실 인력 확충을 위한 예산 확보 등이다.

반면 교육당국은 △기본급 3%(6만 4300원) 인상 △근속수당 급간 500원 인상 등을 제시했다.

한편 교육부는 이날 대체급식 프로그램을 마련하고, 학교별 상황에 따라 특수교육 단축수업을 하게 하는 등 대책을 시행했다.