경기 하남시가 출퇴근 시간대 혼잡으로 시민 불편이 이어졌던 마을버스 8번의 운행 차량을 늘려 대중교통 이용 편의와 승객 안전을 개선한다.

하남시는 마을버스 8번(감일교차로~둔촌역 3번 출구)을 오는 1일부터 기존 4대에서 6대로 증차 운행한다고 27일 밝혔다.

▲하남 마을버스 8번 ⓒ하남시

이번 증차로 하루 운행 횟수는 기존 46회에서 68회로 22회 늘어나며, 배차간격도 15분에서 12분으로 3분 단축된다. 이에 따라 출퇴근 시간대 버스 대기시간과 차량 내 혼잡이 줄어들 것으로 기대된다.

마을버스 8번은 지난 3월 방아다리길 개통 이후 이용객이 크게 증가하면서 혼잡 문제가 심화됐다. 개통 전과 비교해 차량 1대당 하루 이용객이 약 30명 늘었으며, 출퇴근 시간대 평균 재차율은 200%를 넘어 최대 233%까지 기록하는 등 승객 안전에 대한 우려도 제기됐다.

증차 과정에서는 서울시와의 협의가 주요 과제로 꼽혔다. 마을버스 8번은 경기도와 서울시 경계를 넘어 운행하는 시·도 간 노선으로, 서울시가 노선 확대에 신중한 입장을 보여 협의에 어려움을 겪었다.

이에 시는 혼잡 실태와 승객 안전 문제를 구체적으로 제시하며 서울시를 지속적으로 설득했다. 하남시의회 역시 시민 불편 해소를 위한 증차 필요성에 공감하고 협의 과정에 힘을 보태면서 서울시의 조건부 동의를 이끌어냈다.

증차 승인 이후 시는 운송사업자와 운영계획 및 차량 출고 일정 등을 조율하며 운행 준비를 진행해 왔으며, 관련 절차를 마무리하고 다음 달 1일부터 본격적인 증차 운행에 들어간다.

이현재 시장은 “시·도 간 노선 증차에 신중한 서울시와 협의하는 과정이 쉽지 않았지만, 시민 안전을 최우선으로 혼잡 실태와 증차 필요성을 지속적으로 설명해 승인을 이끌어냈다”며 “증차 운행이 차질 없이 시작되도록 준비해 출퇴근 혼잡을 줄이고 시민들이 보다 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.