더불어민주당 AI 시대 품격사회·격차해소 민생안정 추진위원회(이하 품격민생위)가 파산선고에 따른 과도한 자격제한을 개선하기 위한 입법에 나선다.

품격민생위는 27일 오전 서울회생법원을 방문해 파산선고에 따른 자격제한 제도의 문제점을 살펴보고 개선 방향을 논의했다고 밝혔다.

▲더불어민주당 품격민생위 서울회생법원 방문 기념촬영 ⓒ이건태 의원실

이날 방문에는 서영교 국회 법제사법위원장과 품격민생위 소속 김남근·김동아·박희승·이건태 의원 등이 참석했으며, 서울회생법원에서는 정준영 법원장과 관계자들이 함께했다.

현재 약 200개 법률에서 파산선고를 결격사유로 규정하고 있어 파산선고를 받은 사람은 공무원·교원 임용, 전문자격 취득, 취업, 영업 인허가 등 다양한 경제활동과 사회활동에서 제약을 받을 수 있다.

품격민생위는 경제적 어려움에 처한 채무자의 재기를 돕기 위한 개인파산제도가 오히려 직업 선택과 경제활동을 제한해 사회 복귀를 어렵게 하는 모순이 있다고 지적했다.

서울회생법원도 불필요한 자격제한을 개선해야 한다는 데 공감했다. 다만 타인의 재산을 관리·운용하는 등 높은 수준의 신뢰가 필요한 일부 직역에 대해서는 면책 이후 3년간 자격제한을 유지하는 방안 등 별도의 기준을 검토할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

파산선고에 따른 자격제한 개선은 과거에도 추진됐다. 2007년과 2014년 관련 법률 개정이 추진돼 일부 제도가 개선됐고, 2024년에도 관련 개정안이 발의돼 일부 법률이 정비됐다. 그러나 여전히 다수 법률에 결격사유가 남아 있어 종합적인 정비가 필요한 상황이다.

이에 품격민생위는 각 상임위원회 소관 법률에 흩어져 있는 파산선고 관련 자격제한 규정을 전반적으로 검토하고, 당 정책위원회 등과 협의해 불합리한 결격사유를 원칙적으로 일괄 폐지하는 방안을 추진할 계획이다. 다만 공익상 별도의 자격요건이 필요한 직역에 대해서는 합리적인 예외 기준을 마련하는 방안도 함께 검토한다.

품격민생위는 “개인파산은 경제적으로 어려움을 겪는 국민에게 다시 일어설 기회를 제공하기 위한 제도인데, 파산선고를 이유로 직업과 자격까지 제한한다면 오히려 재기의 기회를 빼앗는 결과로 이어질 수 있다”며 “경제적 실패가 다시 도전할 기회마저 박탈하지 않도록 불합리한 법·제도 개선에 적극 나서겠다”고 밝혔다.