한병도 더불어민주당 원내대표가 27일 "익산도 새만금 시대에 맞게 준비해야 한다"며 새만금~익산역~국가식품클러스터~완주군 연결의 철도망 구축을 강조했다.

전북출신의 한병도 원내대표는 이날 오후 익산시청에서 열린 '익산역 증축공사 사업설명회'에 참석해 축사를 통해 이같이 강조했다.

한 원내대표는 "익산역이 480억원을 투입해 증축을 하게 되면 제1의 랜드마크가 될 것"이라며 "앞으로 시민들이 힘을 계속 모아서 2단계 사업을 추진하고 쇼핑몰과 숙박·문화 기능이 집약된 복합공간으로 탈바꿈시키는 방안을 추진해야 할 것"이라고 말했다.

▲한병도 더불어민주당 원내대표가 27일 "익산도 새만금 시대에 맞게 준비해야 한다"며 새만금~익산역~국가식품클러스터~완주군 연결의 철도망 구축을 강조했다. ⓒ한병도 원내대표 페이스북

그는 "산업적 관점에서도 익산역은 새만금 시대에서 핵심기반시설이 될 것인 등 아주 중요하다"며 "현대차가 새만금에 9조원을 투자하는 등 이제 익산도 '새만금 시대'에 맞게 준비를 해야 된다"고 주장했다.

한병도 원내대표는 "새만금 시대에 익산이 도약하기 위해서는 철도망 구축이 가장 시급한 문제로 대두된다"며 "새만금에서 익산으로 철도가 이어지고 국가식품클러스터와 완주까지 잇는 철도노선이 반드시 구축돼야 한다"고 강하게 어필했다.

▲한병도 원내대표는 "새만금 시대에 익산이 도약하기 위해서는 철도망 구축이 가장 시급한 문제로 대두된다"며 "새만금에서 익산으로 철도가 이어지고 국가식품클러스터와 완주까지 잇는 철도노선이 반드시 구축돼야 한다"고 강하게 어필했다. ⓒ한병도 원내대표 페이스북

한 원내대표는 "정부가 올해 5차 국가철도망 구축계획을 확정해서 발표할 계획인 것으로 안다"며 "국가식품클러스터 인입선을 반영하기 위해 (정치권의) 모든 역량과 시민들의 마음을 구축해 나가자"고 피력했다.

한병도 원내대표는 "익산은 지금 4년 연속 국가예산 1조원을 담고 있다"며 "하지만 더욱 더 노력을 해야 될 것 같다. 변화하고 꿈틀거리는 익산이 되기 위해 시민들의 마음을 하나로 모아야 한다. 똘똘 뭉치면 못할 것이 없다. 이제 익산시민들이 자신감을 가지자"고 강조했다.