경기 광명시가 개최한 제23회 평생학습축제가 시민들의 높은 만족도를 얻으며 성황리에 마무리된 것으로 나타났다.

광명시는 지난 26일 평생학습원에서 '제23회 광명시 평생학습축제 성과공유회'를 열고 축제 운영 성과와 향후 개선 과제를 공유했다고 27일 밝혔다.

▲제23회 광명시 평생학습축제 성과공유회 현장 ⓒ광명시

이날 행사에는 최혜민 광명시 부시장을 비롯해 축제추진위원과 권역별 실무위원, 학습동아리, 평생학습 네트워크 관계자 등이 참석해 성과 영상을 시청하고 운영 경험과 현장 의견을 나눴다.

지난 달 17일부터 18일까지 열린 이번 축제는 '링크 인(Link in) 광명, 배움으로 이어지는 우리'를 주제로 진행됐다. 권역별 실무위원회와 평생학습 기관·단체, 학습동아리 등이 기획과 운영에 참여했으며, 체험부스와 오픈형 일일학교, 공연, 전시 등 180여 개 프로그램에 시민 2만여 명이 함께했다.

특히 축제 만족도 조사에는 408명이 참여해 전반적인 만족도 89.0%, 재참여 의향 91.4%를 기록했다. 처음 축제에 참여한 시민도 전체 응답자의 40.7%를 차지해 새로운 참여층을 확보한 것으로 나타났다.

이번 성과공유회에서는 시민 주도의 축제 운영과 우천 시 안전 대응, 휴식과 체험을 고려한 공간 구성, 디지털 서비스 활용 등이 주요 성과로 평가됐다.

실제 축제 둘째 날 비가 내리자 체험 공간을 실내로 옮기고 광명극장과 도란도란쉼터에서 공연을 이어가는 등 신속하게 대응해 안전사고 없이 행사를 마무리했다.

모바일 대기시스템과 QR코드 체험비 납부, 모바일 스탬프 투어 등 디지털 서비스도 도입해 관람객의 편의를 높였다. 전자 안내 책자를 활용해 축제 정보를 제공하고 인쇄물 사용을 줄이는 성과도 거뒀다.

성과공유회에서는 학습동아리 '라니카이'의 우쿨렐레 공연과 '노을소리샘'의 기타 공연이 펼쳐졌으며, 가죽쟁이·아낙네들·팔방미인·다인다공 등 4개 동아리의 공예 작품 전시와 '행운 꾸러미 키링' 만들기 체험도 진행됐다.

시는 이번 성과공유회와 현장 모니터링 결과를 바탕으로 우천 시 실내 공간 분산 배치와 안내 강화, 모바일 체험 대기시스템 안정화, 체험 프로그램 다양화 등을 추진할 계획이다.

최혜민 부시장은 “이번 축제는 시민과 평생학습 기관·단체가 함께 기획하고 운영했다는 점에서 의미가 크다”며 “현장에서 나온 다양한 의견을 반영해 시민 누구나 편하게 참여하고 배움의 즐거움을 나눌 수 있는 축제로 발전시키겠다”고 말했다.