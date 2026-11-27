지난 6·3 지방선거 과정에서 이재준 경기 수원시장의 재선을 위해 권리당원을 불법으로 모집한 의혹이 불거진 가운데 전·현직 공무원들이 무더기로 재판에 넘겨졌다.

수원지방공소청 공공·형사부(부장검사 황선옥)는 지난 26일 공직선거법 위반 등 혐의로 전 수원시 공무원 A씨를 구속 기소했다고 27일 밝혔다.

▲수원광역공소청·수원지방공소청 청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

공소청은 또 같은 혐의로 현직 공무원 5명을 함께 불구속 기소했다.

A씨 등은 6·3 지방선거를 앞둔 지난 3월 더불어민주당 수원시장 후보 경선 과정에서 불법으로 권리당원을 모집한 혐의를 받고 있다.

이번 사건은 한 시민이 민주당 당내 경선 과정에 대한 불법 당원 모집 의혹을 제기하면서 알려졌다.

지난 3월 해당 시민의 고발장을 접수한 경찰은 5월 수원시청에 대한 압수수색에 이어 지난달 민주당 경기도당에 대한 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석하는 등 수사를 진행한 결과, 혐의가 인정된다고 판단해 지난 19일 이들을 모두 공소청에 송치했다.

한편, 이번 사건과 관련된 피의자는 10여 명으로, 경찰은 기소 대상에 포함된 6명 외 피의자 등에 대한 수사를 진행 중이다.