최재현 의원 대표발의 관련 조례안 상임위 통과

인천에서 개최되는 국제문화행사를 체계적으로 지원하기 위한 제도적 기반이 마련된다.

▲최재현 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

인천광역시의회 문화복지위원회 소속 최재현 의원(더불어민주당·남동구6)이 대표 발의한 '인천광역시 국제문화행사 지원에 관한 조례안'이 27일 제314회 제2차 정례회 소관 상임위원회 심사를 통과했다.

이번 조례안은 지난달 29일 '국제문화행사 지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 국제문화교류를 활성화하고 시민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

조례안에는 △국제문화행사 개최 지원을 위한 시장의 책무 △지원계획 수립 △행·재정적 지원 △시민과 민간단체 참여 활성화 △관계기관 간 협력체계 구축 △중복지원 제한 등의 내용이 담겼다.

또 행사 참가자에게 안내와 통역·번역 등 편의를 제공하고, 국제문화행사를 지역 문화예술 및 관광자원과 연계할 수 있는 근거도 마련했다.

최재현 의원은 “국제문화행사는 인천의 문화적 매력을 세계에 알리고 시민들이 다양한 문화를 경험할 수 있는 소중한 기회”라며 “국제문화행사의 성과가 지역 관광 활성화와 지역경제 발전으로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 이번 조례안은 다음 달 15일 열리는 제314회 제2차 정례회 제5차 본회의에 상정될 예정이다.

정채훈 의원, 송도 학교시설 확충·적기 개교 촉구

인천광역시의회 교육위원회 소속 정채훈 의원(민주당·연수구6)이 송도국제도시의 인구 증가와 도시개발에 따른 교육시설 확충 및 학교 적기 개교를 촉구했다.

▲정채훈 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

정 의원은 최근 열린 인천시의회 제314회 정례회 시정질문에서 아라5초 개교 준비 상황과 미개발 학교용지 활용, 송도2동 학교 신설 계획 등을 점검했다고 27일 밝혔다.

아라5초는 시공사의 자금 사정 악화로 공사가 중단됐다가 기존 시공사와 계약을 해지하고 잔여 공사 계약을 추진해 지난 10월 21일 공사를 재개했다. 현재 36학급 규모로 내년 9월 개교를 목표로 공사가 진행 중이다.

인천시교육청은 개교업무추진단을 중심으로 공사와 안전, 시설, 학사, 급식 등 개교 준비 상황을 점검하고 학생과 학부모 대상 사전 설명회도 추진할 계획이다.

송도6공구의 경우 인천송빛중학교가 내년 3월 개교를 준비하고 있으며, 미개발 학교용지인 가칭 해양8초는 송도랜드마크시티 개발계획 확정 이후 학생 배치 수요를 검토해 설립을 추진할 방침이다.

송도2동에서는 가칭 송도8유치원이 2030년 3월 개원을 목표로 준비 중이다. 송도7초와 송도4중은 국제업무단지 개발과 송도 전체 학생 수 추이, 기존 학교의 배치 여건 등을 종합적으로 검토해 설립을 추진할 계획이다.

정 의원은 “학교 신설 지연은 학생과 학부모의 교육환경에 직접적인 영향을 미치는 만큼 도시개발 일정에 맞춰 차질 없이 추진돼야 한다”며 “지역주민과 긴밀히 소통하고 관계기관과 협력해 송도의 교육환경 개선과 학교시설 확충에 책임 있게 대응해야 한다”고 강조했다.

양인모 의원, 아라 센트럴파크 개선·검단 공원관리 예산 증액 촉구

인천광역시의회 도시건설위원회 소속 양인모 의원(더불어민주당·검단구3)이 27일 열린 2027년도 본예산안 심사에서 아라 센트럴파크 활용도 개선과 검단권역 공원관리 예산 증액을 촉구했다.

▲양인모 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

양 의원은 아라 센트럴파크의 평일·주말 이용률이 모두 저조하고 편의시설도 부족해 공원 기능을 제대로 살리지 못하고 있다고 지적했다.

이에 시민 의견을 반영한 공원 조성계획 변경과 실시계획 변경 등 행정절차를 추진할 수 있도록 관련 용역비를 예산에 반영해야 한다고 요청했다. 유광조 도시균형국장도 시민 의견을 반영한 개편 필요성에 공감했다.

검단권역 공원관리 인력과 예산 부족 문제도 제기했다. 검단권역 관리구역은 기존 2곳에서 12곳으로 늘고 관리 대상 시설도 증가했지만, 관리인력은 4명에 그쳐 동부권역 21명, 월미공원 9명보다 크게 부족한 것으로 나타났다.

양 의원은 조경유지관리공사 예산을 기존 3억6000만 원에서 6억 원으로, 환경관리 용역비는 2억5000만 원에서 5억 원으로 증액할 필요가 있다고 강조했다.

유 국장은 예산 증액 필요성에 공감하면서도 편성 과정에서 재정 여건상 당초 요구액보다 낮게 반영됐다고 설명했다.

양 의원은 “아라 센트럴파크 시설 개선과 검단권역 공원관리 예산 증액, 문학근린공원 보행·배수시설 정비는 검단 주민의 생활환경과 복지 체감도를 높이는 문제”라며 관련 예산의 적극적인 반영을 당부했다.