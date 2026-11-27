경기도와 행정안전부, 고양시가 공동 주최하는 ‘제8회 대한민국 사회연대경제박람회’가 27일 고양 킨텍스에서 개막해 오는 29일까지 사흘간 열린다.

도에 따르면 이번 박람회는 돌봄·주거·농어촌·에너지 등 일상과 밀접한 분야에서 사회연대경제기업들이 협력해 지역문제를 해결한 성과를 공유하고, 사회연대경제에 대한 국민의 이해와 참여를 높이기 위해 마련됐다.

▲추미애 경기도지사 등이 제8회 대한민국 사회연대경제박람회를 둘러보고 있다. ⓒ경기도

특히 '사회연대경제기본법' 제정 이후 처음 열리는 행사로, 제도적 기반을 바탕으로 현장 중심의 협력과 실천을 확산한다는 의미를 담았다.

이날 열린 개막식에는 추미애 경기도지사와 한성숙 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관, 민경선 고양특례시장 등 주요 인사와 사회연대경제 관계자 200여 명이 참석했다.

개막 행사에서는 사회연대경제 발전에 기여한 공로로 송경용 한국노동재단 이사장이 국민훈장 모란장을, 김종걸 한양대 교수와 장종익 한신대 교수가 국민훈장 동백장을 각각 수상했다.

전시관은 'SOCIAL TOWN(사회연대경제 마을)'을 주제로 조성됐으며, 304개 사회연대경제 조직이 참여하는 188개 부스에서 전시와 체험, 판매 프로그램을 운영한다. 폐플라스틱 재활용 체험과 어르신을 위한 인공지능(AI) 키오스크 체험 등 다양한 프로그램도 마련됐다.

이와 함께 국제사회연대경제협의체(GSEF) 아시아 회원기관과 국제기구 관계자들이 참여하는 국제컨퍼런스도 열려 국내외 정책과 우수사례를 공유하고 글로벌 협력 방안을 논의했다.

추미애 지사는 “사회연대경제는 누구도 소외되지 않고 더불어 살아가는 지속 가능한 지역사회를 만드는 경제방식”이라며 “경쟁을 넘어 협력과 포용의 가치가 도민의 일상에 뿌리내릴 수 있도록 경기도가 앞장서겠다”고 말했다.