다음달 1일 치러지는 전북대학교 제20대 총장 선거를 코앞에 두고 후보자 7명 가운데 6명의 논문에서 중대한 표절 등 연구윤리 위반 정황이 드러난 것으로 알려져 학내가 술렁이고 있다.

27일 학내 안팎의 이야기를 종합하면 전북대 총장임용후보자추천위원회(총추위)는 규정에 따라 총장 후보자 7명으로부터 2007년 이후 발표한 논문을 제출받아 본격적인 연구윤리 검증을 진행했다.

검증 결과 6명의 후보가 상당 편수의 논문에서 심각하거나 중대한 표절 의혹이 제기됐고 나머지 1명만 무결점으로 확인된 것으로 전해졌다. 총추위는 현재 문제가 된 논문이 나온 6명의 후보에게 소명을 요구한 상태다.

상황이 이렇다 보니 유권자인 학내 구성원들 사이에서는 검증 결과를 투명하게 공개해야 한다는 목소리가 거세게 터져 나오고 있다.

검증 과를 제대로 알리고 합당한 처분을 내리지 않을 것이라면 애초에 후보자들의 연구윤리를 굳이 검증할 이유 자체가 없다는 지적이다.

▲전북대학교 총장 후보자 7인. 위 왼쪽부터 기호순으로 이호 의과대학 교수, 백승우 농업생명과학대학 교수, 송양호 법학전문대학원 교수, 윤영상 공과대학 교수, 아래 왼쪽부터 허강무 사회과학대학 교수, 조재영 농업생명과학대학 교수, 김정문 농업생명과학대학 교수. ⓒ

특히 표절 같은 연구윤리 위반은 피선거권 박탈로 이어질 수 있는 데다, 설령 학내 투표로 후보자를 추천하더라도 이후 교육부와 청와대의 정밀한 인사 검증 문턱을 넘기 어려운 중대 사안이라는 점에서 유권자의 알 권리가 무엇보다 중요하다는 여론이 팽배하다.

구성원들은 "중대한 연구윤리 위반 사실을 유권자들이 정확히 알고 투표할 수 있도록 개인 이메일 발송 등의 방식으로 투명하게 안내해야 한다"고 입을 모으고 있다.

공개를 위한 제도적 근거도 이미 마련돼 있어 이러한 주장이 더욱 설득력을 얻고 있다.

현행 총추위 운영규칙 제4장 8조에는 '(예비)후보자가 제출한 연구실적목록 중 연구윤리 위반 의심이 중대하다고 여겨지거나 연구윤리 위반이 의심되는 실적물의 제출이 누락된 경우 총추위는 해당 사실을 선거인에게 공개할 수 있으며 (예비)후보자는 연구윤리 위반 관련 의견을 제출할 수 있다'는 규정을 두고 있다.

총장 후보자 추천을 위한 선거 본투표가 나흘 앞으로 다가온 가운데, 총추위가 후보자들의 연구윤리 검증 결과를 어느 수위까지 유권자들에게 공개하고 어떤 후속 조치를 내릴지 학교 안팎의 이목이 집중되고 있다.