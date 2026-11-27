중대하자 보수 이행상황 반기별 보고…관리 사각지대 해소

경북도교육청의 학교 시설공사 하자관리 범위가 관급자재까지 확대될 전망이다.

시설공사와 관급자재의 하자를 체계적으로 관리하고, 보수 이행에 대한 점검을 강화해 교육재정 낭비를 줄이기 위한 조치다.

경북도의회 박정호 의원(포항·국민의힘)이 대표발의한 ‘경상북도교육청 시설공사 하자관리 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 제367회 제2차 정례회 교육위원회 심사를 통과했다.

이번 개정안은 기존 시설공사에 집중됐던 하자관리 범위에 관급자재를 포함해 그동안 제도적 관리가 미흡했던 영역을 보완하는 데 목적이 있다.

관급자재는 시설공사와 달리 시공사의 하자 담보책임만으로 관리하기 어려워 별도의 관리체계가 필요하지만, 이를 뒷받침할 제도적 근거가 충분하지 않았다.

이에 개정안은 조례 명칭을 ‘경상북도교육청 시설공사 및 관급자재 하자관리 지원에 관한 조례’로 변경하고, 담보책임 존속기간이 설정된 관급자재를 하자관리 대상에 포함하도록 했다.

하자관리지원 시스템의 총괄관리책임자는 시설과장으로 정하되, 필요한 경우 교육감이 별도로 지정할 수 있도록 했다.

또한 하자검사에서 확인된 중대하자의 보수 요청 현황과 이행 결과, 미이행 사항에 대한 후속조치 계획을 반기별로 도의회 교육위원회에 보고하도록 규정했다.

이번 개정으로 하자 발생부터 보수 이행까지 관리체계가 강화돼 보수 지연에 따른 추가 비용과 불필요한 예산 낭비를 줄이는 한편, 정기적인 의회 보고를 통해 행정의 책임성과 투명성도 높아질 것으로 기대된다.

나아가 학교 시설물과 관급자재의 안전성을 확보해 학생들에게 보다 안전한 교육환경을 제공하는 기반이 될 전망이다.

박정호 의원은 “시설공사와 관급자재의 하자를 빠짐없이 관리해 교육예산이 불필요하게 낭비되는 일을 막고, 학생들이 안전하게 생활하고 학습할 수 있는 학교 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.

이번 조례안은 오는 12월 9일 경북도의회 본회의에서 최종 의결될 예정이다.