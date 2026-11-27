미래과학협력위, 2027년도 예산안 수정 의결

경기도의회 미래과학협력위원회가 AI·반도체 등 미래산업 육성과 도내 기업 경쟁력 강화를 위해 2027년도 소관 예산을 재조정했다.

▲경기도의회 미래과학협력위원회 예산심사 모습 ⓒ경기도의회

미래과학협력위원회(위원장 김태형·더불어민주당·화성5)는 지난 25일 2027년도 소관 예산안 심사를 마무리하고, 집행부가 제출한 예산안에서 세출예산 406억8688만 원을 감액하고 같은 금액을 증액하는 방식으로 수정 의결했다고 밝혔다. 기금운용계획안은 원안 가결했다.

당초 제출된 소관 예산안은 8803억5902만 원으로 전년도보다 202억4684만 원(2.2%) 감소했다. 특히 AI국은 41.1%, 국제협력국은 13.6% 줄었으며, 미래성장산업국도 스마트공장과 기술개발, 벤처창업, 바이오 등 주요 사업 예산이 감액되거나 일몰됐다.

이에 위원회는 지난 23일부터 예산안 심사를 진행하며 사업별 필요성과 추진 성과, 예산 편성의 적정성을 검토하고 미래 성장동력 확보에 필요한 핵심사업을 중심으로 예산을 조정했다.

주요 증액 사업은 △인공지능 인재양성 17억6900만 원 △경기 AI 글로벌 프런티어 네트워크 구축 10억 원 △무역 위기 대응 패키지 지원 25억 원 △국제개발협력사업 15억 원 △양자산업 경쟁력 강화 9억 원 △제조로봇 도입지원 25억 원 △경기 기술창업 예비·초기·재도전 지원 12억2천만 원 등이다.

김태형 위원장은 “재정이 어려울수록 모든 사업을 일괄적으로 축소하기보다는 선택과 집중을 통해 경기도의 미래를 책임질 핵심사업에 예산을 반영해야 한다”며 “앞으로도 집행부와 긴밀히 소통하고 협력해 주요 현안을 해결해 나가겠다”고 말했다.

한편 위원회에서 수정 의결된 예산안은 경기도의회 예산결산특별위원회의 종합심사와 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

박근철 의원, 지방분권 권한·재정·입법 재설계 연구 중간보고회

경기도의회 미래과학협력위원회 박근철 의원(더불어민주당·의왕1)이 제안한 '경기도형 지방분권 실현을 위한 권한·재정·입법체계 재설계 연구' 중간보고회가 27일 경기도의회 미래과학협력위원회 회의실에서 열렸다.

▲박근철 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

이번 연구는 지방분권 실현을 위해 중앙정부와 지방정부 간 권한 배분, 재정 구조, 입법체계의 개선 방향을 모색하기 위해 추진됐다.

연구진은 중앙정부의 권한 집중과 지방세·국고보조금 구조, 상위법의 위임 체계 등이 지방정부의 정책 결정과 선택을 제한하는 문제를 분석하고 있다고 보고했다. 구체적인 개선 과제는 추가 분석을 거쳐 최종보고회에서 확정할 예정이다.

박 의원은 “광역과 기초, 중앙정부의 역할을 현실적으로 나누고 이에 맞는 예산이 뒷받침돼야 한다”며 “경기도가 추진할 수 있는 세부 과제부터 찾아 단계적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

‘광역교통개선 합리적 비용분담 결정기준 마련’ 용역 착수

경기도의회 의원연구단체 ‘경기도 철도시설 신설·운영 효율화방안 연구회’(회장 한승훈)는 지난 26일 도의회 건설교통위원회 회의실에서 ‘광역교통개선대책 사업의 합리적 비용분담 결정기준 마련 연구’ 용역 착수에 앞서 발족식과 세미나를 개최했다.

▲경기도 철도시설 신설·운영 효율화방안 연구회 발족식 ⓒ경기도의회

이날 세미나에서는 고덕국제신도시의 개발 현황과 KTX 경기남부역사 추진 과제를 논의하고, 광역교통개선대책의 합리적인 비용분담 방안을 모색했다.

연구회는 앞으로 3개월간 평택 고덕, 고양 창릉, 양주 옥정, 용인 흥덕 등 도내 4개 권역의 사례를 비교·분석해 LH·GH와 지방자치단체 간 재원분담 기준 및 협상 가이드라인을 마련할 계획이다.

연구회 회장인 한승훈 의원은 “기관 간 비용분담 문제로 철도사업이 지연되면서 도민들이 피해를 보고 있다”며 “이번 연구를 통해 합리적인 재원분담 기준을 마련하고 평택 고덕 KTX 경기남부역사 등 주요 현안 해결을 위한 정책적 실행력을 확보하겠다”고 밝혔다.