▲ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행은 다음달 4일과 5일 양일간 오후 2시 전주한옥마을 인근 전주 JB문화공간 3층 JB객석에서 전주국제영화제조직위원회와 함께 '독립영화 정기 상영회(JEONJU IFF x JB 시네마 산책)'를 무료로 개최한다.

27일 전북은행에 따르면 이번 행사는 지난 10월 양 기관이 체결한 '독립영화 유통 활성화를 위한 업무협약'의 일환으로, 영화제 기간에만 집중되던 우수 독립영화의 상영 기회를 시민과 관광객의 일상으로 확대하기 위해 마련됐다.

상영회에서는 전주국제영화제가 기획·제작한 '디지털 삼인삼색' 프로젝트의 대표작인 봉준호 감독의 《인플루엔자》와 홍상수 감독의 《첩첩산중》 등 단편 영화 2편이 연속으로 스크린에 오른다.

15세 이상이면 누구나 전액 무료로 관람할 수 있으며, 전주 JB문화공간 홈페이지를 통해 회차별 선착순으로 신청하면 된다.

자세한 문의는 전북은행 사회공헌부 또는 전주 JB문화공간으로 하면 된다.

전북은행 관계자는 "전주 시민과 관광객들이 일상 속에서 독립영화의 깊은 감동과 여유를 누리는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 문화예술기관과의 지속적인 협력을 통해 문화예술 사회공헌활동을 넓혀가겠다"고 말했다.