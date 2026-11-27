▲행정사무감사 사진 ⓒ임실군의회

전북 임실군의회가 27일 제357회 제2차 정례회 기간 중 실시한 2026년도 행정사무감사를 마무리했다.

행정사무감사특별위원회(위원장 김진환)는 지난 20일부터 6일간 군정 주요 사업의 추진 실태와 예산 집행 적정성 등을 점검했으며, 감사 후반부에는 지역경제와 재해예방, 농업 현안을 집중 추궁했다.

김종수 의원은 임실 제2농공단지 내 일진제강의 투자 지연을 지적하며 구체적인 투자 이행 방안 마련과 대체기업 유치 등 농공단지 활성화 대책 검토를 요구했다.

박선옥 의원은 지방하천 정비사업의 낮은 예산 집행률과 감성리 평교다리 인근의 반복적인 침수 피해를 지적하며 조속한 정비를 촉구했고, 고령·여성 농업인을 위한 농기계 운반 및 농작업 대행 확대를 요청했다.

라시열 의원은 마을 인근 축사 악취 문제와 관련해 공모사업 활용과 조례 개정 등 행정적 지원을 통해 축산농가의 재산상 부담을 덜어주면서 자발적 이전을 유도할 것을 주문했다.

김종규 의원은 토마토 갈색주름과일바이러스 확산 방지를 위한 감염 농가 신속 폐기와 방역·피해 지원을 촉구했으며, 임실 정주활력센터의 설계 변경 및 공사 중지 경위에 대한 의회 설명 부족을 지적했다.

김정흠 의원은 옥정호 수변도로 2차선 확장 시 경사·곡선 구간 안전성과 추가 사업비 검토, 국비 확보 노력을 요청하고 35사단 인근 상업지역 용도 변경을 전북특별자치도에 적극 건의할 것을 당부했다.

임은두 의원은 청년창업농 경영실습 임대농장의 공실 문제를 지적하며 낮은 이용률 원인 점검과 사후관리 방안 마련을 강조했다.

김진환 위원장은 방범용 CCTV 미설치 취약지역 안전 확보와 섬진강 생활체육공원 등 공공체육시설 활용도 제고를 주문했다.

정일윤 의장은 "이번 감사에서 제기된 사항들이 실질적인 행정 개선으로 이어지도록 집행부의 후속 조치를 지속 점검하고, 남은 정례회 안건 심사에도 최선을 다하겠다"고 말했다.