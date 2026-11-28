견제는 했으나 대안은 멀다

2026년 10월 말부터 11월 초까지 브라질, 이스라엘, 미국에서 잇달아 치러진 선거는 하나의 메시지로 이어진다. "더는 이대로는 안 된다."

브라질에서는 룰라 대통령이 친미 우파 플라비우 보우소나루 후보를 상대로 역사상 처음으로 결선에서 역전승을 거두며 4선에 성공했다. 이스라엘에서는 네타냐후 총리의 우파 연정이 크네세트 120석 중 53석에 그쳐, 19년여에 걸친 네타냐후의 장기 집권에 암운이 드리워졌다. 미국에서는 민주당이 워터게이트 사건 이래 최대라는 압승으로 상·하원을 모두 장악했다.

세 나라 유권자는 장기 집권 또는 극단주의에 브레이크를 밟았다. 그러나 운전대를 맡길 제대로 된 운전자를 찾아냈다고 하기는 어렵다. 플라비우 후보는 결선에서도 48.21%를 얻었고, 리쿠드당은 여전히 원내 제1당이며, 미국 민주당에는 대통령의 거부권을 넘을 의석이 없다.

표심은 '누구를 원한다'보다 '누구는 안 된다'에 가까웠다. 이것이 오늘날 민주주의 위기의 본질이다. 선거는 권력을 끌어내리는 데는 여전히 유효하지만, 시민이 믿고 맡길 대안을 만들어 내지는 못하고 있다.

2024년 노벨경제학상을 공동 수상한 대런 아세모글루와 제임스 로빈슨은 자유가 국가 권력과 사회의 견제가 팽팽히 맞서는 '좁은 회랑' 위에서만 유지된다고 했다. 이들 세 나라는 회랑 밖으로 떨어지기 직전에 가까스로 멈춰 섰을 뿐, 회랑 안에 확고히 자리 잡은 것은 아니다.

위기의 징후는 선거 과정에서부터 드러났다. 세 선거 모두에서 패자가 결과에 불복하려 했다. 플라비우 후보는 선거 무효를 요청하겠다고 선언했고, 네타냐후 진영은 아랍계 정당이 카타르와 튀르키예의 불법 자금을 받아 선거를 훔쳤다고 주장했다. 트럼프 대통령은 선거의 정직성에 의문을 던졌다. 다행히 선거법원과 선관위, 주 선거 당국이 공식 결과를 지켜 냈다. 그러나 패배를 인정하지 않는 것이 세 나라 모두에서 낯설지 않은 정치 문법이 되었다는 사실 자체가 경고음이다.

누구의 뒷마당도 아니지만, 곳간은 빈 브라질

견제의 의미가 가장 넓게 퍼지는 곳은 브라질이다. 룰라 대통령은 승리 연설에서 "브라질은 그 누구의 뒷마당도 아니다"라고 단언했다. 2023년 아르헨티나부터 올해 콜롬비아까지 중남미에서 우파가 잇따라 집권하자, 미국은 이 지역을 다시 자국의 영향권으로 묶을 수 있다고 기대했을 것이다. 그러나 우파 바람은 이념의 승리라기보다 고물가와 치안 악화에 무능했던 좌파 정부에 대한 심판이었다.

이제는 우파 정부들도 지지율 하락을 겪고 있고, 파라과이 대통령은 비리 의혹으로 탄핵당했다. 여론도 미국 편이 아니다. 중남미인의 59%가 트럼프 대통령의 국제 문제 처리 방식에 불만을 표시했다. 미국 정부에 대한 신뢰도는 2012년 62%에서 40%로 떨어져 중국(51%)보다도 낮다.

룰라 대통령의 대미 견제는 대결 일변도가 아니다. 그는 트럼프 대통령을 "내 친구"라 부르며 주권 문제에서는 맞서되 통상에서는 협상의 문을 열어 두었다. 최근 중국 선전에서 열린 미·중·러 정상회담도 캐나다 총리의 말에 따르면 우크라이나 전쟁을 끝내자는 룰라 대통령의 제안에서 출발했다고도 한다. 미·중 어느 편에도 서지 않으면서 강대국을 대화의 테이블로 불러내 견제하려는 것, 이것이 브릭스와 글로벌 사우스의 한 축인 브라질의 중견국 외교다.

그러나 안으로 눈을 돌리면 대안은 보이지 않는다. 룰라 3기의 성과는 분명했다. 브라질은 2025년 FAO 기아 지도에서 제외됐고, 실질임금은 약 20% 올랐으며, 임금 삭감 없는 주 40시간제가 헌법에 들어갔다. 문제는 청구서다. 선거를 앞두고 복지 수당 15% 인상, 주말 대중교통 무료화, 영세 자영업자 부채 탕감 같은 선심 정책이 쏟아졌다. GDP 대비 정부 부채는 71.5%에서 82.9%로 불었고, 이자 비용만 GDP의 8.86%에 이른다.

시장은 하루 만에 답했다. 결선 다음 날 보베스파 지수가 13.88% 폭락해 서킷 브레이커가 발동됐고, 10년물 국채 금리는 15%대 중반으로 치솟았다. 유권자가 고른 정부에 채권시장이 거부권을 행사한 셈이고, 그 비용은 고금리를 통해 서민에게 돌아간다.

보우소나루 가문의 자유당이 의회 양원에서 제1당을 차지하면서 부자 증세로 재정을 메우겠다는 구상도 쉽지 않게 됐다. 룰라 대통령은 제도를 허무는 포퓰리즘은 막아 냈지만, 곳간을 비워 표를 사는 재정적 포퓰리즘의 혐의에서는 자유롭지 않다. 현금을 나눠 주는 정치를 넘어 생산성과 좋은 일자리로 번영을 만드는 구조를 세우지 못한다면, 이번 승리는 다음 선거에서 포퓰리즘이 돌아올 유인이 될 것이다.

병영 국가의 분노, 연정 산수의 한계를 보이는 이스라엘

이스라엘 유권자는 전쟁을 정치적 생존 수단으로 삼아 온 지도자에게 책임을 물었다. 헤르초그 대통령은 야권의 아이젠코트 대표에게 정부 구성 우선권을 주었고, 야권은 의장과 외교·국방위원장 등 의회 요직부터 장악해 과도 총리의 모험적 군사 행동을 견제하고 있다. 그 사이 트럼프 대통령은 2028년까지 약속했던 연 38억 달러의 군사원조를 올해 말 중단하기로 네타냐후 총리와 합의했다고 발표했다. 브레이크는 안팎에서 동시에 걸렸다.

이 분노의 밑바닥에는 민생이 있다. 가자 전쟁과 이란과의 충돌이 길어지면서 재정은 군사비로 빨려 들어갔고, 시민은 고물가·세금·주거비의 삼중고 속에 실질 소득이 줄었다. 더 참기 어려운 것은 부담의 불공정이었다. 노동 계층과 중산층이 예비군 복무와 세금으로 전쟁을 떠받치는 동안, 초정통파 하레디는 병역 면제와 보조금을 누렸다.

이들을 대변하는 정당은 네타냐후 연정의 한 축이었다. 아이젠코트 대표가 아들과 조카의 전사 통보를 받는 사이 총리의 아들은 미국에서 사실상 도피 생활을 했다. 고급 인재의 해외 이주 행렬은 이 병영 국가가 젊은 세대에게 미래를 약속하지 못하고 있음을 보여 준다.

그러나 여기서도 대안은 흐릿하다. 리쿠드당이 여전히 제1당이라는 것은 이란과 하마스에 대한 공포에서 시민사회가 아직 헤어나지 못했다는 뜻이다. 아이젠코트 대표가 집권하려면 둘 중 한쪽의 손을 잡아야 한다.

한쪽은 보편적 징병제와 의무교육과정조차 거부하는 하레디 정당이다. 다른 쪽은 의회 개원식에서 유대인의 정체성만 담은 국가(하티크바) 제창을 거부하고 퇴장한 아랍계 의원 17명(라암당 압바스 대표와 유대계 1명을 제외한 아랍계 정당 의원 전원)이다.

인구의 20%가 아랍계인 나라에서 '유대 국가'를 넘어서는 시민의 나라를 상상하지 못한다면, 정권 교체는 연정 산수에 그칠 것이다. 아랍계(19명)와 여성(33명)이 역대 최다 의원을 배출한 것이 그나마 희망의 단서다.

심판은 쉬웠으나 처방은 어려운 미국

미국 유권자를 움직인 것은 생활비였다. 휘발유 가격은 1년 전보다 40% 가까이 올랐고, 6개월째 물가 상승이 임금 상승을 앞질렀으며, 고관세와 고유가는 공화당의 텃밭인 농촌을 강타했다. 의회를 우회해 길어진 이란 전쟁과 트럼프 대통령 일가의 부패에 지친 유권자는 의회 권력을 민주당에 넘겼다. 최초의 흑인 여성 주지사, 최초의 무슬림 연방 상원의원, 최초의 아메리카 원주민 여성 주지사가 탄생했고, 공화당 텃밭인 텍사스 등 남부에서도 대이변이 일어났다.

그러나 트럼프 대통령은 물러서지 않는다. 그는 이란 공격을 두고 "다시 결정하더라도 똑같이 공격했을 것"이라 했고, 초강경파 스티븐 밀러를 비서실장에 앉히고 제3 항모전단을 중동에 보냈다. 공화당은 친트럼프 강경파 짐 조던 의원을 차기 하원 원내대표로 뽑았고, 헤그세스 전쟁장관 탄핵안을 똘똘 뭉쳐 부결시켰다. 이란 다음은 쿠바라는 말도 돈다.

내년 1월 출범하는 새 의회는 예산으로 전쟁에 제동을 걸 수 있다. 당장 12월 11일 만료되는 임시 예산안을 두고 민주당은 대이란 군사작전 자금을 제한하지 않으면 반대하겠다고 맞서고 있다. 그러나 외교·국방은 대통령의 재량이 크고, 입법에는 거부권이 따른다.

관세 축소, 전쟁 종식, 의료보험 세액공제 확대를 내건 민주당의 '감당할 수 있는 미국' 의제도 물가를 빠르게 낮출 수단은 되지 못한다. 앞으로 2년간 미국 민생은 분점 정부의 교착에 갇힐 것이고, 2028년 대선은 그 책임을 묻는 또 한 번의 심판이 될 것이다.

세 나라 모두 거시지표는 나쁘지 않다. 브라질은 역대 최저 수준의 실업률을 유지했고, 이스라엘은 3~4%대 성장이 전망되며, 미국은 3분기에 3.4% 성장했다. 그런데 시민의 식탁은 비어 간다. 성장의 과실은 브라질의 금융자본과 자원 엘리트, 이스라엘의 인공지능·방위 산업, 미국의 빅테크·군수·석유 산업에 쏠렸고, 그 주변에 정치권의 부패가 엉겨 붙었다. 지표의 착시와 민생의 분노가 함께 자라는 곳에서 선거는 집권 세력을 갈아 치울 수는 있어도, 함께 누리는 번영의 약속으로 이어지기는 어렵다.

강대국 클럽에는 브레이크조차 없다

세 나라 시민이 국내에서 브레이크라도 밟는 동안, 세계 무대에서는 브레이크 없는 질주가 이어졌다. 11월 19일 중국 선전에서 사상 처음으로 미·중·러 3국 정상회담이 열렸다.

회담 전부터 81년 전 미·영·소 3강 정상들이 얄타에 모여 전후 질서를 설계한 일이 되풀이될 수 있다는 우려가 나왔다. 국제사회를 흔들 큰 결정은 없었지만, 무엇을 지키려 하는지는 분명히 드러났다. 공동성명은 핵 위험 감소와 유엔 개혁을 말했지만, 우크라이나와 이란의 전쟁은 성명에 담기지 않았다. 대신 국제형사재판소(ICC)가 관할권을 남용해서는 안 된다는 조항이 들어갔다.

세 나라는 모두 ICC 회원국이 아니고, 그중 푸틴은 ICC의 체포영장이 발부되어 있는 당사자이기도 하다. 전쟁범죄 혐의를 받는 강대국 지도자를 법정에 세울 수 있는 몇 안 되는 국제적 견제 장치를 세 나라가 함께 겨냥한 것이다.

우연히도 같은 날 국제사법재판소(ICJ)가 사상 처음으로 국가의 집단학살 책임을 인정해, 로힝야족을 집단 학살한 미얀마에 원상회복과 피해 배상을 명령한 것과도 정면으로 대비된다. 전쟁을 끝내자는 브라질의 당초 아이디어와는 달리 정작 전쟁 당사국의 책임과 세계에 끼친 혼란은 외면한 채 끼리끼리 야합하여 세계의 민심에 맞선 형국이다. 중소국들이 자신의 이해가 무시될까 불안해하는 것도 당연하다.

"강대국이 화합하면 세계가 평안하다"는 시진핑 주석의 말대로라면 세계평화는 소수의 선의에 맡겨진다. 세계가 필요로 하는 것은 강대국끼리의 야합이 아니라 강대국을 묶는 규칙이다.

민생에 닻을 내려야 흔들리지 않는다

한국은 이 질주의 비용을 이미 치르고 있다. 미국의 이란 전쟁은 한국인의 장바구니를 덮쳤다. 지난달 석유류 가격은 1년 전보다 14.9% 뛰었다. 정부가 석유 최고가격제로 누르지 않았다면 소비자물가 상승률은 2.8%가 아니라 3.6%에 달했을 것이다. 정부가 청해부대의 작전 구역을 호르무즈 해협 가까이 넓히는 동의안을 국회에 내자 이란은 반발하고 나섰다. 우리와 무관하게 시작된 전쟁의 위험이 우리 장병과 선박에까지 다가오고 있다.

수출 1조 달러, 1인당 국민소득 4만 달러라는 화려한 지표 뒤에서 민생은 더 위태롭다. 서울 아파트 실거래가는 1년 새 14% 올랐고, 전셋값은 서울 전역에서 오르고 있다. 가계 빚은 2,030조 원을 넘어 사상 최대를 경신했는데, 물가를 안정시키려는 한국은행은 올여름 기준금리를 잇달아 올렸고 추가 인상까지 거론되고 있다. 빚은 사상 최대인데 금리까지 올랐으니 가계로서는 가장 위험한 조합이다.

▲1일 오후 부산항 북항에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. 산업통상부는 10월 수출액이 1천152억8천만달러로 작년 동기보다 93.7% 증가했다고 밝혔다. 우리나라의 10월 수출이 1천153억달러를 기록하며 올해 누적 수출액이 사상 처음으로 9천억달러를 돌파했다. 연간 수출 1조달러까지 남은 금액이 700억달러에 불과해 우리나라는 이달 중으로 미국, 중국, 독일에 이어 세계에서 4번째로 이른바 '꿈의 1조달러'를 달성할 전망이다. ⓒ연합뉴스

골목은 이미 무너지고 있다. 지난해 폐업한 사업자는 97만여 명으로, 새로 문을 연 사업자 100명당 83명꼴로 문을 닫았다. 5년 이상 버티다 끝내 폐업한 사업자는 31만 명을 넘어 역대 최대였다. 반도체 호황의 과실이 소수의 기업과 자산가에게 쏠리는 동안 다수의 시민은 집값과 물가와 빚에 짓눌리고 있다.

브라질과 이스라엘과 미국에서 보았듯, '지표는 양호, 민생은 바닥'인 상황에서는 민심이 단호하게 돌아선다. 내란을 막아 낸 시민의 힘으로 출범한 정부라고 예외일 수는 없다. 플라비우 후보의 아버지 자이르 보우소나루 브라질 전 대통령은 2022년 대선 불복과 쿠데타 모의로 징역 27년 3개월을 선고받았지만, 그 아들은 대선 1차 선거에서 이겼고, 그가 속한 자유당은 의석수를 대폭 늘리며 의회 상·하원 제1당을 유지했다는 것은 시사하는 바가 크다.

"임금은 배요, 백성은 물이다. 물은 배를 띄우기도 하지만 배를 뒤집기도 한다(君者舟也 庶人者水也 水則載舟 水則覆舟)." <순자> '왕제'편에 나오는 구절이다. 민심을 외면하고 무의미한 전쟁을 지속해 민생경제를 피폐하게 만든 데 대한 심판으로 나타난 세 나라의 선거 결과를 이와 연관지어 보게 된다. 물이 배를 뒤집는 것은 배가 물의 흐름을 거스를 때이며, 오늘날 물의 흐름은 시민의 식탁과 일자리, 그리고 전쟁 없는 일상이다.

세 나라 유권자는 브레이크를 밟아 시간을 벌었다. 그 시간 안에 정치가 함께 누리는 번영이라는 대안을 내놓지 못한다면 물은 다시 무섭게 일렁일 것이고, 다음에 뒤집히는 배는 이번에 갓 띄운 배가 될 것이다. 새로 띄운 배가 민생을 살리고 민주주의를 지킬 것이라는 보장은 어디에도 없다. 우리가 타고 있는 이 배는 평화와 번영의 물 위에서 순항할 수 있기를 바란다.