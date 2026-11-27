▲ 전북TP는 27일 오후에 전주 더메이호텔 그랜드볼룸에서 도내 중소 제조기업 대표 등 150여 명이 참석한 가운데 '2027 스마트공장 사업설명회 및 매칭데이'를 개최하고 있다.ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)는 오후에 전주 더메이호텔 그랜드볼룸에서 도내 중소 제조기업 대표 등 150여 명이 참석한 가운데 '2027 스마트공장 사업설명회 및 매칭데이'를 개최했다.

전북TP는 27일 "올해 도입하지 않으면 경쟁에서 뒤처진다"는 위기감 속에 열린 이날 행사는 장상만 전북지방중소벤처기업청장의 "스마트공장은 선택이 아닌 생존의 문제"라는 인사말로 시작됐다.

현장의 시선을 사로잡은 건 실제 혁신 성과였다.

효진산업은 실시간 생산 데이터 분석(MES) 도입으로 불량률을 절반 이하로 낮췄고, 아진전자부품(주)는 AI 비전검사 시스템으로 육안 검사를 대체해 검사 속도와 정확도를 동시에 높였다.

두 기업 모두 스마트공장을 '투자가 아닌 생존'으로 꼽아 참석자들의 공감을 얻었다.

이어 중기부(정부일반형·AI 스마트공장·AI시범공장)와 전북자치도(지역특화형·전북형 프로젝트)의 맞춤형 지원 트랙이 안내되자, 현장에서는 예산보다 "우리 회사에 맞는 첫 단추"를 묻는 실무 질문이 이어졌다.

오후 4시부터 진행된 1대1 매칭 상담에서는 공급기업과 도입 비용·일정까지 현장에서 직접 조율하는 실질적 성과도 이어졌다.

김진구 전북TP 스마트제조혁신단장은 "중기부 정책과 전북도의 삼성 협력 모델이 맞물린 지금이 도내 제조기업 도약의 기회"라며 "단 한 기업도 소외되지 않고 데이터 기반 스마트 제조 체계로 전환토록 든든한 가교가 되겠다"고 말했다.