작품별 해설과 함께 클래식 발레 5개 작품 선보여

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 문화예술·공과대학 무용학과 박기현 교수가 이끄는 ‘박기현발레단’은 28일 오후 4시 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 ‘해설이 있는 낭만주의 발레(Romantic Ballet)’ 공연을 한다.

이번 공연은 강원특별자치도의 후원을 받아 진행되는 ‘마음키움발레시리즈Ⅱ’로, 어린이부터 성인까지 누구나 클래식 발레의 아름다움과 예술적 가치를 친근하게 경험할 수 있도록 작품별 해설을 곁들인 무대로 마련됐다.

ⓒ강원대

박기현 무용학과 교수는 강원대학교 무용학과를 졸업하고 국립발레단에서 16년간 솔리스트와 발레 마스터로 활동했으며, 2021년 강원대학교 무용학과 교수로 부임한 이후 후학 양성과 창작·클래식 발레 공연 등 다양한 작품 활동을 이어오고 있다.

특히, 박기현 무용학과 교수가 이끄는 박기현발레단은 지난해 대전에서 열린 ‘제34회 전국무용제’에서 창작 발레 작품 ‘그해 6월, 이름 없는 별이 되어(부제: Remnant)’로 강원특별자치도 최초 단체 부문 ‘대통령상’과 ‘안무상’을 동시에 수상했다.

박기현 교수는 올해 지역 공연예술 발전과 문화예술 인재 양성에 기여한 공로를 인정받아 ‘제68회 강원특별자치도 문화상’ 공연예술 부문 수상자로 선정됐다.

박기현 무용학과 교수는 국립발레단에서 쌓은 경험을 바탕으로 아동·청소년의 예술적 감수성과 창의성을 높이고, 지역주민들의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위해 ‘마음키움발레시리즈’를 기획했으며, 2023년과 2024년 ‘백조의 호수’에 이어 올해는 낭만주의 발레 특유의 서정성과 환상적인 분위기, 섬세한 감정 표현을 담은 작품들을 선보인다.

주요 공연 프로그램은 ▲에메랄드 드림(Emerald Dream) ▲라 실피드 파드되(La Sylphide Pas de Deux) ▲레 실피드(Les Sylphides) ▲지젤 페전트 파드되(Giselle Peasant Pas de Deux) ▲지젤 2막 전체(Giselle - Act II) 등 5개 작품으로 구성된다.

이번 공연에는 국립발레단 수석무용수 박슬기·이재우와 드미솔리스트 민소정, 코드드발레 문정우 등 현역 국립발레단 무용수 4명이 특별출연한다.

민소정·문정우 무용수는 ‘지젤 페전트 파드되’를 통해 고전 발레 특유의 우아한 움직임과 화려한 기교를 선보이며, 박슬기·이재우 수석무용수는 각각 지젤과 알브레히트 역을 맡아 낭만주의 발레의 대표작인 ‘지젤’ 2막 전체를 무대에 올린다.

또한, 작품별 해설을 통해 시대적 배경과 줄거리, 안무의 특징 등을 알기 쉽게 소개하고, 관객들이 무용수의 움직임과 음악에 담긴 감정과 이야기를 이해하며 공연을 감상할 수 있도록 구성했다.

박기현 강원대학교 무용학과 교수는 “발레는 아름다운 움직임과 음악을 통해 언어의 경계를 넘어 누구나 공감할 수 있는 예술”이라며 “이번 공연을 통해 어린이와 청소년은 물론 지역주민들이 클래식 발레를 보다 친근하게 접하고 예술이 전하는 감동과 즐거움을 함께 나누기를 바라며, 앞으로도 지역사회와 소통하는 다양한 작품 활동과 문화예술 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

강원대학교 무용학과는 1995년 창설해 한국무용·발레·현대무용 전공을 중심으로 실기와 창작, 공연 실습을 병행하며 전문 무용인을 양성해 왔다. 2025년 설립 30주년 기념 공연을 열었으며, 강원도 내 유일 무용학과로서 지역 문화예술 교육과 무용 인재 양성의 거점 역할을 해 온 점이 역사적 의의가 있다.