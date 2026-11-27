학사구조 재구조화 우수학과 7곳 선정

강원대학교(총장 정재연)는 26일 춘천캠퍼스 미래도서관 정강홀에서 ‘2026년 특성화지방대학사업(글로컬대학사업) 성과공유회’를 했다.

이번 성과공유회는 글로컬대학사업의 주요 추진 성과를 공유하고, 통합대학 출범 이후 사업 운영 방향과 캠퍼스별 혁신 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

정재연 총장을 비롯해 캠퍼스별 주요 보직자, 특화혁신센터 및 학사구조 재구조화 참여학과 관계자, 사업 추진 부서 구성원 등이 참석했다.

행사는 장철성 기획혁신처장의 개회사로 시작됐으며, ▲특화혁신센터 10개 기관의 주요 성과 및 향후 계획 발표 ▲정보화본부의 정보화사업 소개 ▲학사구조 재구조화 우수 사례 발표 및 우수학과 시상 등 3개 부문으로 나눠 진행됐다.

먼저, ‘원격교육센터’는 2026학년도 1학기에 학부·대학원 원격·혼합형 교과목 582개 분반을 개설하고, 강원특별자치도민 대상 공개강좌 11개 과정을 선정한 실적을 소개했다.

향후 온라인 공동교육과정을 개설하는 한편, AI 기반 학습역량 진단 시스템과 대면·원격 수업을 병행할 수 있는 하이플렉스 강의실 구축을 마무리할 예정이다.

‘KNU창업혁신원’은 2025년 대학정보공시 창업 관련 지표 16개 중 14개에서 전국 거점국립대 1위를 기록했으며, 신규 창업자는 학생 38명, 교원 14명으로 집계됐다.

2027년에는 강원 전역으로 대학 창업 지원 범위를 넓히고, 창업 미네르바 스쿨과 지역 연합형 창업 마이크로러닝 과정의 확산을 추진한다.

‘자연기술센터’는 2025년 자연기술 연구개발 연구회 23건을 지원해 논문 10건, 특허 6건, 시제품 15건, 기술이전 1건의 성과를 거뒀다.

올해는 창업·사업화 연구회 17건을 추진 중이며, 지역기업과의 공동연구를 활성화하고 연구 결과의 실용화와 사업화를 이어갈 방침이다.

‘KNU글로벌인재네트워크센터’는 12개국 23개 해외 KNU문화원을 기반으로 현지 한국어교육과 입학 상담을 실시했으며, 4월 1일 기준 외국인 유학생은 전년보다 900명 증가한 3,281명으로 나타났다.

센터는 2027년 외국인 유학생 5,000명 유치를 목표로 해외 교육·입학 상담을 강화하고, 지역산업과 연계한 전공 교육 및 지역기업 인턴십·취업 지원에 나설 계획이다.

‘한국어교육센터’는 춘천·강릉캠퍼스에서 외국인 언어연수생을 위한 단계별 한국어교육과정을 개설해 올해 봄·여름학기 총 205명의 수료생을 배출했다.

내년에는 AI 기반 맞춤형 한국어 학습체계를 강화하고, 지역 거주 외국인을 위한 한국어·문화교육과 취업역량 향상 프로그램을 선보일 예정이다.

‘현장체험오픈센터’는 올해 학생 931명에게 현장밀착형 교육을 제공했으며, 오픈스페이스 지역주민 참여 인원은 2,976명으로 목표의 약 3.5배에 달했다.

이를 바탕으로 4개 캠퍼스에서 현장밀착형 교육 프로그램(PREX)을 매 학기 운영하고, 원주시와 협력해 청소년 및 지역주민을 위한 AI·로봇 체험과 실습교육을 확대할 계획이다.

‘집중교육센터’는 재학생과 외국인 유학생을 위한 몰입식 집중교육을 비롯해 교직원 전문성 향상 교육과 지역주민 체험 프로그램 등을 진행했다.

올해 결과보고가 완료된 사업의 이수·참여 인원은 3,337명이며, 2027년에는 한국어능력시험(TOPIK) 6급 대비반과 AI·데이터 분야 교육을 신설하고 지역 연계 체험 프로그램을 다양화할 예정이다.

‘KNU런케이션센터’는 2025학년도 자기주도 설계 모듈형 프로그램 10개에 총 2,056명이 참여했으며, 만족도는 92%를 기록했다.

향후 4개 캠퍼스 예비 신입생 160명을 대상으로 캠퍼스 간 교류와 지역문화 체험 기회를 제공하고, 재학생이 직접 기획하는 체류형 프로그램을 추진할 방침이다.

‘스마트에너지융합센터’는 수소·탄소중립 분야 연구를 지원해 1차년도에 논문 1건, 특허 2건, 연계과제 2건을 도출했다.

2차년도에는 데이터센터 운영과 미래에너지 생산·저장 등 4개 산업 분야에서 사전 연구개발 과제 12건을 수행하고 있으며, 지역기업의 기술 수요를 반영한 후속 연구과제 발굴에도 주력할 계획이다.

‘지학협력본부’는 춘천·강릉·삼척·원주 등 4개 권역에서 지자체 연계형 정책연구 8건을 추진하고, ▲강릉 해양레저 안전인력 양성 ▲삼척 스마트 잔반저울 시범운영 ▲원주 의료기기·AI 리빙랩 등 지역별 협력사업을 진행했다.

앞으로 연구 결과가 지자체 정책에 활용될 수 있도록 협력체계를 강화하고, 지역 현안 해결을 위한 후속 공동과제를 발굴할 예정이다.

이어진 2부에서는 정보화본부의 주요 정보화사업 추진 현황을 소개했으며, 3부에서는 학사구조 재구조화 우수 사례 발표와 우수학과 시상식이 열렸다.

학사구조 재구조화 성과평가 결과, 최우수학과에는 ▲춘천캠퍼스 국제무역학과·원예학과·배터리융합공학과 ▲강릉캠퍼스 해양융합과학과·화학신소재학과·관광경영학과 ▲원주캠퍼스 간호학과 등 총 7개 학과가 선정됐으며, 참석자들은 각 학과의 혁신 사례와 주요 성과를 살펴봤다.

2026년 특성화지방대학사업 성과공유회는 글로컬대학사업 성과를 확산하고 대학 혁신 방향을 논의하기 위해 강원대학교와 대구한의대학교에서 각각 열렸다.

강원대는 특화혁신센터 10곳의 성과 발표와 학사구조 재구조화 우수학과 7곳을 선정했고 대구한의대는 추진과제별 성과 전시와 학생 성장 경험 공모전 시상 등을 진행했다.

정재연 강원대학교 총장은 “강원대학교는 대한민국 최초의 ‘1도 1국립대학’이라는 고등교육의 새로운 길을 열어가고 있다”며 “이번 성과공유회가 그동안의 노력과 성과를 되짚고, ‘강원 1도 1국립대학’이 지향하는 비전과 철학을 바탕으로 캠퍼스별 혁신 방안과 미래 발전 전략을 함께 모색하는 자리가 되기를 기대한다”고 밝혔다

강원대학교는 1947년 강원도립춘천농업대학으로 설립돼 1953년 국립대학으로 이관됐고, 1978년 종합대학으로 승격했다. 2006년 삼척대학교, 2026년 국립강릉원주대학교와 통합하며 춘천·강릉·삼척·원주 4개 캠퍼스 체제를 갖춘 거점국립대학으로 발전했다.