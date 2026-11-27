세계적인 F1 경주차의 짜릿한 질주부터 자동차 경주로를 직접 달리는 이색 스포츠 축제까지, 인제군에 차별화된 스포츠·문화 행사가 잇따라 열리며 지역 관광에 활력을 더하고 있다.

28일 인제군 기린면 인제스피디움에서는 자동차 경주와 문화공연, 체험 프로그램이 어우러진 ‘런 유니버스 페스티벌 2026’이 펼쳐진다.

▲인제스피디움 전경. ⓒ인제군

인제스피디움이 주최하고 ㈜피치스그룹코리아가 주관하는 이번 행사는 오전 11시부터 오후 9시까지 진행된다.

행사의 최대 볼거리는 세계적인 자동차 경주대회인 F1 경주차의 시범 주행이다.

평소 TV나 영상으로 접했던 F1 경주차가 인제스피디움 경주로를 직접 달리며 관람객들에게 짜릿한 속도감과 박진감 넘치는 볼거리를 선사한다.

이와 함께 슈퍼카 30대의 주행을 감상하고, 전문 운전자가 모는 차량에 탑승해 자동차 경주로를 달려보는 체험도 마련된다.

경주차 정비 공간 관람과 타이어 교체 체험 등 평소 접하기 어려운 이색 프로그램도 준비돼 자동차 경주에 익숙하지 않은 관람객들도 색다른 즐거움을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

육군 제3군단 군악대의 개막 공연과 가수 권은비의 특별공연을 비롯해 불꽃놀이와 함께하는 차량 행진 등 풍성한 볼거리도 준비돼 있다.

행사장 곳곳에는 먹거리와 기념품 판매 공간, 다양한 체험 공간이 운영돼 축제의 재미를 더할 예정이다.

지역 주민과 군 장병을 위한 특별 혜택도 마련된다.

일반 입장권은 6만 6천 원으로, 인제군민과 강원특별자치도민, 지역 군 장병은 입장권 구매 후 행사 현장에서 대상자임을 확인받으면 인제사랑상품권 3만 원을 받을 수 있다.

관람객의 부담을 덜어주는 것은 물론 지역 내 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

특히 최근 인제스피디움의 자동차 경주로와 전문 시설을 활용한 새로운 형태의 문화·스포츠 행사가 잇따라 개최되면서 인제 관광의 즐길 거리도 한층 다양해지고 있다.

앞서 지난 10월 곰 인형 캐릭터와 달리기를 결합한 ‘인제베어와 함께하는 테디서킷런’과 세계적으로 인기 있는 마블 캐릭터를 주제로 한 ‘마블런 코리아 2026’을 비롯해 종합격투기 대회 등 다양한 이색 행사가 펼쳐졌다.

인제의 기존 산림·생태 관광자원에 자동차 경주와 스포츠, 문화가 결합된 새로운 관광 콘텐츠가 더해지면서 가족 단위 관광객부터 젊은 세대까지 다양한 방문객층을 유치할 수 있을 것으로 기대된다.

이러한 차별화된 관광 콘텐츠는 인제만의 관광 경쟁력을 높이는 것은 물론, 관광객의 지역 내 숙박과 음식점 이용 등으로 이어져 체류형 관광 활성화와 지역경제에도 활력을 더할 것으로 기대된다.

한편, 이번 행사와 관련한 세부 정보는 런 유니버스 페스티벌 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

이명규 인제군 관광과장은 “이번 주말 많은 분들이 인제를 찾아 평소 접하기 어려운 볼거리와 체험을 즐기며 특별한 추억을 쌓으시길 바라며, 앞으로도 지역의 다양한 관광자원을 활용해 사계절 즐길 거리가 풍성하고 다시 찾고 싶은 인제를 만들어 나가겠다”고 말했다.

인제스피디움은 태영건설이 운영하는 국내 최초 복합 자동차 테마파크로 2013년 5월 25일 개장했으며 3908㎞ 규모 국제 규격 자동차 서킷을 비롯해 호텔 134실과 콘도 118실 등 복합레저시설을 갖췄다.

2018년 평창 동계올림픽 북한 응원단 체류, 2024년 오프로드 전용 파크 개장, 2026년 러닝 축제 개최로 자동차 경주장을 넘어 복합문화공간으로 확장해 왔다.