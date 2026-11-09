'제13회 문경시 관광기념품 디자인 공모전' 우수작 선정 위한 대시민 투표 실시

경북 문경시는 9~11일까지 3일간 '제13회 문경시 관광기념품 디자인 공모전'의 우수작 선정을 위한 대시민 투표를 실시한다.

이번 투표는 문경의 특색과 매력을 담은 관광기념품을 국민이 직접 평가하고 선정 과정에 참여할 수 있도록 마련됐으며, 시청 로비에서 이루어지는 현장투표와 모든 시민들이 참여할 수 있도록 온라인 투표를 동시에 진행한다.

제13회 문경시 관광기념품 디자인 공모전은 문경의 대표 관광지인 '문경새재'를 상징하는 기념품과 문경시 관광캐릭터 '출사동이·출사둥이'를 활용한 기념품 등 2개 분야로 나누어 지난 9월 30일부터 10월 31일까지 온라인으로 작품을 접수했다.

전국 각지에서 뜨거운 관심과 호응 속에 총 102개 작품이 접수됐으며, 이 가운데 1차 내부심사를 거쳐 선정된 15개 작품을 대상으로 대국민 투표를 진행한다. 이후 투표 결과 등을 반영한 최종 심사를 통해 총 6개 작품을 수상작으로 선정할 예정이다.

오프라인 투표는 문경시청 로비에 전시된 투표보드 속의 디자인을 감상한 후 투표 칸에 스티커를 부착하는 방식으로 진행되며, 온라인 투표는 온라인폼(https://naver.me/FORIOdB1)에 접속해 로그인 후 참여할 수 있으며 온라인과 오프라인 모두 투표는 1인당 1표씩 참여 가능하다.

최종 선정된 6개 작품에는 금상 1점(상금 100만 원), 은상 2점(각 70만 원), 동상 3점(각 50만 원) 등 총 390만 원의 상금이 수여되며, 시상식은 오는 11월 17일 개최한다.

김학홍 문경시장은 "이번 공모전을 통해 문경새재의 관광적 가치와 출사동이·출사둥이 캐릭터의 매력을 담은 참신하고 다양한 작품들이 출품됐다”며 "현장 방문이 어려운 분들도 온라인을 통해 손쉽게 참여할 수 있는 만큼, 문경을 대표할 관광기념품 선정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.