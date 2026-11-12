대구시의회 경제환경위원회, 대구로 운영 실태 및 해킹 사고 피해 대응 대책 촉구

대구시의회 경제환경위원회는 11일 대구시 경제국에 대한 행정사무감사에서 대구로 운영 실태 및 해킹 사고에 따른 피해 대응 대책, 대구로페이 발행·관리, 골목상권 및 지역 유통업계 활성화, 해외사무소 운영, 산업단지 분양 부진과 주요 개발사업 지연 등 지역경제 전반의 문제점을 지적하며, 대구시의 적극적인 대응과 실효성 있는 개선 대책 마련 및 조속한 이행을 강력히 촉구했다.

박종필 위원장(수성구4)은 대구로 해킹 사고와 관련해 개인정보 유출 및 사고 대응 과정에서 대구시의 관리·감독 적정성을 집중 추궁하고, 가맹점주와 일반 회원의 2차 피해 방지를 위한 철저한 보안점검과 보호 대책 마련을 강력히 촉구했다.

또 서문시장 4지구 재건축사업의 장기 지연 문제를 지적하며, 조속한 사업 추진과 베네시움 대체상가 상인들에 대한 실질적인 지원 대책 마련을 주문했다.

김정민 부위원장(동구3)은 대구로 기존 운영사의 협약 종료에 따른 사업 지속 가능성과 상표권 문제를 점검하고, 운영사 변경 과정에서 발생할 수 있는 분쟁과 시민 혼란을 방지하기 위한 선제적 대응을 촉구했다.

이어 율하도시첨단산업단지의 저조한 분양 실적을 지적하며, 스마트그린산단 조성사업의 실효성 확보를 위한 기업 유치 및 분양 활성화 대책 마련을 주문했다.

권오섭 위원(남구1)은 LA사무소 철수와 관련해 해외사무소의 운영성과와 유관기관 간 업무 중복 문제를 지적하고, 성과평가 및 관리·감독 강화를 통한 운영 개선을 촉구했다.

또 대구치맥페스티벌의 안전사고 재발 방지 대책 마련과 보조금·자체 수익금의 투명한 관리 및 재정 자립도 제고를 주문했다.

김기열 위원(달서구2)은 대구로페이 국비 활용에 대한 지자체 재량권 확대를 중앙정부에 건의할 것을 촉구하고, 유효기간 만료 상품권의 환불 실태와 운영자금 및 이자수익 관리 현황을 점검했다.

이와 함께 대구지역 농지 전수조사와 관련해 농업인의 소명 기회 보장과 고령농·임차농의 현실을 고려한 제도 개선 및 현장 소통 강화를 주문했다.

박현규 위원(북구2)은 대구지역 대형 유통시설의 잇따른 폐점과 철수에 따른 대구시의 위기 대응체계를 점검하고, 종합유통단지 활성화 대책과 지역기여도 평가 제도의 실효성 있는 개선을 촉구했다.

이어 대구 도심융합특구의 장기간 사업 지연을 지적하며, 관계 기관 협의 강화와 거점별 단계적 개발을 통한 조속한 사업 추진을 주문했다.

진미숙 위원(달서구5)은 이동노동자 쉼터의 운영 실태와 이용 실적을 점검하고, 편의점 쉼터의 안내 부족과 범어역 쉼터의 접근성 문제를 지적하며 이용 편의성 개선을 촉구했다.

또한 소비 진작 특별대책과 온누리상품권 환급 행사의 실효성을 점검하고, 참여시장 모집 과정의 문제점과 골목형상점가 지원 형평성 문제를 지적하며 개선 대책 마련을 주문했다.

이동운 위원(서구1)은 서대구 복합지식산업센터의 심각한 공실 문제와 대구시의 재정 부담을 지적하고, 입주 활성화 및 향후 미분양 시설 매입과 리츠 청산에 대비한 대책 마련을 촉구했다.

또 대구로 신규 운영사업자 공모의 지역 제한 폐지와 사업 영역 확대에 따른 문제점을 점검하고, 지역경제 기여 방안 마련과 이중가격 문제 개선 등 운영 대책을 주문했다.