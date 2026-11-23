국민의힘 윤리위원회의 징계 조작 의혹이 한동훈 의원의 복당 논쟁으로 이어지고 있다. 부산 북갑에서 무소속으로 당선된 한 의원에 이어 부산의 6선 중진인 조경태 의원도 징계에 불복하며 장동혁 대표의 사퇴를 요구하고 나섰다.

23일 정치권에 따르면 한동훈 무소속 의원(부산 북갑)은 지난 20일 국회에서 기자들과 만나 자신의 제명 과정에 대한 의혹과 관련해 "결국 진실이 드러나는 것 같다"고 밝혔다. 기획과 공작이 있었을 것으로 예상했지만 내부자가 직접 증거를 공개할 줄은 몰랐다며 잘못된 부분이 바로잡히는 과정이라는 입장을 내놨다.

▲무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ연합뉴스

논란의 발단은 지난 17일 황경성 국민의힘 윤리위원이 공개한 자료다. 배현진 의원의 징계 결정 이틀 전 외부 인사가 윤민우 윤리위원장에게 징계 수위를 제시했고 실제 당원권 정지 1년이 의결됐다. 다만 공개된 자료에서 장 대표의 직접적인 징계 지시는 확인되지 않았다. 장 대표는 해당 자료를 볼 필요도, 볼 시간도 없었다는 입장을 밝혔다.

조경태 국민의힘 의원(부산 사하을)은 법적 대응에 나섰다. 지난 8월 당원권 정지 2년 6개월의 중징계를 받고 이를 수용했던 조 의원은 징계 조작 의혹이 제기되자 입장을 바꿔 법원에 징계 효력정지 가처분을 신청했다.

▲이재명 대통령이 2일 국회에서 열린 11월 정기국회 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마치고 국민의힘 조경태 의원과 인사하고 있다. ⓒ연합뉴스

조 의원은 지난 18일 국회 기자회견에서 장 대표가 윤리위를 '정적 제거의 칼'로 전락시켰다며 장 대표와 윤 위원장의 사퇴를 촉구했다. 독립적인 진상조사위원회 구성과 조작 의혹이 제기된 징계의 무효화도 요구했다.

정성국 국민의힘 의원(부산진갑)도 지난 17일 채널A 라디오쇼 '정치시그널'에서 한 의원의 복당 여건이 무르익었다며 정치적 해결의 필요성을 강조했다. 반면 추경호 대구시장의 계엄 해제 표결 방해 혐의에 대한 1심 무죄 판결을 계기로 안철수 의원 등이 복당 반대 입장을 재확인하면서 당내 견해차는 여전하다.

이 같은 갈등은 부산의 지역 현안 협의 과정에서도 드러난 바 있다. 지난 9월 국민의힘 부산시당과 부산시의 예산정책협의회에 한 의원을 초청하는 방안이 당내 반대로 무산됐다. 결국 부산시는 같은 달 14일 한 의원과 별도의 협의회를 열어 가덕신공항과 공공기관 2차 이전 등 주요 현안을 논의했다.

한편 배 의원의 징계 무효 확인 소송 1심 선고는 다음 달 24일로 예정돼 있다. 황 윤리위원 측은 한 의원과 조 의원 등의 징계 과정에 관한 추가 자료 공개도 예고한 상태다.