최교진 교육부 장관이 대학수학능력시험 사흘 만에 물러났다. 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책을 둘러싼 혼선에 책임을 진 것이다. 그러나 4만여명이 수능에 지원한 부산·울산의 입시는 아직 끝나지 않았다.

지난 22일 청와대와 교육부 등에 따르면 최 장관은 이날 수능 준비 과정에서 발생한 혼란에 책임을 통감한다며 사의를 표명했다. 이재명 대통령은 약 1시간 만에 이를 수락했다. 취임 14개월 만이다.

▲최교진 교육부 장관이 18일 국회에서 열린 '2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에서 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. ⓒ연합뉴스

교육부는 수능 이틀 전 감독인력 추가 투입과 의류 단추에 스티커를 붙이는 대책을 발표했고 시험 전날에는 개인 지우개와 수정테이프 등의 반입까지 금지했다. 뒤늦은 행정 대응에 따른 부담은 시험을 앞둔 수험생과 일선 교육 현장이 떠안았다.

올해 수능 지원자는 부산 2만9181명, 울산 1만1246명으로 모두 4만427명이다. 전자기기 관련 부정행위는 부산 3건, 울산 1건 등 전국에서 111건이 적발됐다. 다만 전자기기 소지와 실제 AI를 활용한 부정행위는 구분해야 한다.

장관 사퇴로 행정적 책임을 물었지만 수험생의 신뢰를 회복하는 일은 별개다. 논술과 면접 등 대학별고사가 이어지는 만큼 부정행위 차단과 함께 수험생들이 행정 혼선으로 불이익을 받지 않도록 일관된 시험 관리 기준을 마련해야 한다.

이 대통령은 이날 "시험의 공정성은 결코 타협할 수 없는 원칙"이라며 범정부 차원의 국가시험 관리 실태 점검과 필요한 법령 개정 방침을 밝혔다. 한성숙 국무총리에게도 수능 사후 조치와 후속 대응에 만전을 기하도록 지시했다.

정부는 지난 20일 범정부 수능 부정행위 대응 TF를 출범시키고 대학별고사 긴급 대응체계 구축에 나섰다. 최은옥 차관 직무대행 체제로 전환하는 교육부는 다음 달 11일 수능 성적 통지를 앞두고 부정행위 심의와 남은 대입 일정을 관리하게 된다.