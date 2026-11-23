부산항 개항 150주년을 맞아 해운·항만·수산 현장을 지켜온 숨은 주역들이 한자리에 모인다. 평생 선박 수리 현장에서 일해 온 73세 노동자가 개회사를 맡고 청년들은 항만 종사자들의 삶과 경험을 기록해 다음 세대에 전한다.

23일 부산항사람들 추진위원회에 따르면 '2026 부산항 사람들' 행사가 오는 25일 오후 3시 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린다. 더팩트 부산·울산본부와 사단법인 부산노동포럼이 공동 주최하고 추진위원회가 주관하는 이번 행사에는 전재수 부산시장을 비롯해 국회의원, 항만업계 관계자, 대학생 등 300여명이 참석할 예정이다.

▲부산항 개항 150주년을 맞아 오는 25일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열리는 '2026 부산항 사람들' 행사 포스터.ⓒ부산항사람들 추진위원회

개회사는 부산 영도구 깡깡이마을에서 오랫동안 선박 수리업에 종사한 이복순(73) 씨가 맡는다. 정치인이나 기관장 대신 현장 노동자가 행사의 문을 여는 것이다. 깡깡이마을은 우리나라 근대 조선산업의 발상지로 선박 수리업에 종사해 온 주민들의 삶이 깃든 곳이다.

'부산항의 기억을 청년의 미래로'를 주제로 열리는 행사에서는 항만 발전 공로자들의 이야기를 담은 다큐멘터리가 상영되고 부산시장·국회의원 표창이 수여된다. 현장 종사자들의 노고를 기리는 '부산항 사람들 존중 선언식'도 진행된다.

청년들의 참여도 눈길을 끈다. 지난 9월 출범한 제1기 학생기자단은 해운·항만·수산업 종사자들을 만나 현장의 경험과 삶을 직접 취재했다. 취재 결과 일부는 행사 이후 발간될 '부산항 사람들' 기록집에 수록될 예정이다. 주최 측은 기록집을 매년 발간해 부산항의 변화와 현장의 역사를 이어갈 계획이다.

청년들을 위한 직업 토크쇼 'JOB SHOW'도 마련된다. 이정실 부산관광공사 사장과 경매사, 해운 에이전시 관계자, 한국해양수산개발원(KMI) 연구원, 항해사 등이 참여해 직업 현장의 경험을 공유하고 학생들의 질문에 답한다.

행사 당일 오후 2시 30분부터 부산항의 역사와 현장 종사자들의 모습을 담은 사진전이 열리며 오후 3시부터 본행사가 진행된다. 시민 누구나 참석할 수 있다.