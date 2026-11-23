99년 역사의 부산 동구 초량동 옛 백제병원이 지역 창작자들의 문화활동 공간으로 쓰이고 있다. 한때 환자들을 진료하던 근대 병원 건물에서 재즈 공연과 독서 모임, 영화 감상 프로그램이 이어지고 있다.

23일 지역 문화계에 따르면 11월 한 달간 옛 백제병원 2층에서 부산·경남 창작자들이 참여하는 문화 프로젝트 '백제문화클럽(BAEKJE CULTURE CLUB)'을 운영하고 있다.

▲부산 동구 옛 백제병원에서 11월 한 달간 진행되는 로컬 문화 프로젝트 '백제문화클럽' 홍보 포스터.ⓒ프렉클컴퍼니

1927년 건립된 옛 백제병원은 부산 최초의 근대식 개인 종합병원으로 현재 국가등록문화유산으로 지정돼 있다. 병원 폐업 이후 여러 용도로 사용돼 왔으며 최근에는 기존 4층에서 취향 커뮤니티 'ROOM401'을 운영한 데 이어 이번에는 2층을 문화행사 공간으로 활용하고 있다.

프로그램은 재즈 라이브 'ON THE CARPET', DJ 음악 감상 프로그램 'LISTENING LOUNGE', 독서 모임 '책읽장', 영화 감상 프로그램 '백제시네마', '제철워크숍' 등으로 구성됐다. 지역 연주자와 독립서점, 창작자들이 기획과 운영에 참여한다.

▲부산 동구 초량동 옛 백제병원에서 지난 15일 열린 '백제문화클럽' 재즈 공연 'ON THE CARPET'에서 지역 연주자들이 관객들에게 공연을 선보이고 있다.ⓒ프렉클컴퍼니

지난 15일에는 마일스 데이비스를 주제로 한 재즈 공연과 첫 독서 모임이 열렸다. 이어 17일 음악 감상 프로그램, 21일 작가와의 북토크가 진행됐다. 23일에는 영화를 함께 감상하는 '백제시네마', 24일에는 DJ 선곡을 듣는 음악 감상 프로그램이 열린다. 28일에는 계절의 감각을 주제로 한 '제철워크숍'이 이어진다.

이번 프로젝트는 부산시와 부산경제진흥원의 청년 로컬크리에이터 지원 프로그램과 연계해 마련됐다. 이어 오는 29일 낮 12시에는 존 콜트레인을 주제로 한 세 번째 재즈 공연이 오후 3시에는 독서 모임 플랫폼 트레바리와 협업한 '책읽장 in 부산'이 열린다. 지역 책방 4곳이 참여하는 '출장서재'는 30일까지 운영된다.