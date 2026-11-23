게임 이용자가 1억9200만명에 이르는 것으로 추산되는 인도네시아가 부산에서 한국 게임업계에 협력의 손을 내밀었다. 자국 개발자들이 만든 보드게임을 선보이고 게임 유통과 공동개발, 지식재산권(IP) 협력까지 제안하며 한국과의 산업 교류 확대에 나섰다.

23일 관련 업계에 따르면 인도네시아 창조경제부·창조경제청은 지난 20일 부산 해운대구에서 '크리에이티브 바이 인도네시아(Creative by Indonesia)' 미디어 브리핑을 열고 자국 게임산업의 성장 현황과 해외 진출 전략을 소개했다.

▲20일 부산 해운대구에서 열린 '크리에이티브 바이 인도네시아' 미디어 브리핑에서 인도네시아 창조경제부 관계자가 자국의 게임 이용자 1억9200만명 규모와 게임산업 현황을 설명하고 있다.ⓒ프레시안

무함마드 닐 엘 히맘 인도네시아 창조경제부 차관보는 자국 게임 이용자가 1억9200만명으로 추산된다고 밝혔다. 인도네시아 정부는 게임을 우선 육성 분야로 삼고 개발인력 양성과 자체 IP 확보, 해외 진출을 지원하고 있다.

한국 기업과의 협력 분야로는 현지 언어와 문화에 맞춘 게임 유통·현지화, 공동 마케팅, 게임·영화·애니메이션을 연계한 IP 사업 등이 제시됐다.

현장에서는 인도네시아 개발자들이 제작한 보드게임 7종도 공개됐다. 'Power Bulletin!'과 'Sea of Indonesia', 'Pocket Empires' 등이 소개됐으며 참석자들은 직접 카드를 선택하고 전략을 겨루며 게임을 체험했다.

이번 교류는 부산에서 열린 국제게임전시회 '지스타 2026'과 맞물려 진행됐다. 인도네시아 정부는 지난 19일 벡스코 국제 게임문화 심포지엄에 참여한 데 이어 별도 브리핑을 통해 한국 업계와의 접촉을 넓혔다. 22일 폐막한 지스타에는 42개국 1294개사가 참가했고 관람객은 주최 측 추산 20만1000명에 달했다.

인도네시아 측은 한국 기업과의 게임 유통·공동개발 협력을 확대하고 2027년까지 전문인력 교류 방안을 구체화하겠다는 구상이다.