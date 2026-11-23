부산시설공단이 한국건강관리협회와 19년간 이어온 건강증진 협력의 성과를 인정받아 감사패를 수상했다.

23일 부산시설공단에 따르면 공단은 임직원 건강증진과 건강생활 실천문화 확산에 기여한 공로로 한국건강관리협회로부터 감사패를 받았다.

▲부산시설공단 전경. ⓒ부산시설공단

공단은 지난 2008년부터 협회를 임직원 건강검진 협약기관으로 운영하며 협력관계를 이어왔다. 건강검진을 비롯해 생활습관 개선과 자발적인 건강관리 프로그램도 추진해 왔다.

특히 협회가 주관하는 자선 걷기대회에 임직원 100명 안팎이 참여해 지난해 48개 기관 중 3위, 올해 38개 기관 중 3위를 기록했다. 올해는 직원 112명이 참여한 'BISCO 건강핏 챌린지'를 운영하고 부산 주요 지하도상가와 스포원 금정실내체육관 등에서 시민 건강캠페인도 펼쳤다.

임재선 부산시설공단 이사장 직무대행은 "이번 감사패는 임직원 건강증진을 위해 꾸준히 협력해 온 결실"이라며 "앞으로도 건강검진과 다양한 건강관리 프로그램을 통해 건강한 근무환경을 조성하겠다"고 밝혔다.