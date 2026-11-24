더불어민주당 원로 박지원 의원이 23일 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 소통을 두고 "민주당에서 아무 소리 안 하고 싸우니까 대통령이 하시는 것"이라며 당 지도부에 쓴소리를 했다. 이 대통령이 대장동 사건에 대한 억울함을 직접 호소하는 데 대해서는 "문제라고 생각했고 대통령께도 직접 한번 말씀드린 적이 있다"고 했다.

박 의원은 이날 불교방송(BBS) 라디오에 출연해, 이 대통령이 SNS를 통해 자신의 대장동 사건 관련 억울함을 호소하는 것이 적절하냐는 진행자의 질문에 "그것은 문제라고 저도 생각했고, 대통령께도 직접 한번 말씀드린 적도 있다"고 했다.

다만 박 의원은 "측근들이 좀 해주시면 좋은데"라며 대통령을 뒷받침해야 할 민주당과 측근들의 역할 부족을 지적했다.

그는 "한중 정상회담을 통해서 그렇게 세일즈 외교, 문화예술, 관광 이렇게 큰 효과를 거양했는데 민주당에서 그 얘기를 해줘야 된다"며 "아무 소리 안 하고 싸우니까 대통령이 하시는 것"이라고 꼬집었다.

특히 그는 김민석 대표와 정청래 전 대표의 갈등으로 불거진 당내 분열에 대해 "민주당에서 지금 싸울 때냐"며 거듭 우려를 표했다.

박 의원은 당내 갈등이 이 대통령의 지지율에도 악영향을 미치고 있다며 "민주당이 잘못하니까 이재명 대통령의 지지도가 들쑥날쑥하고 있다"고 했다.

박 의원은 취임 100일을 앞둔 김 대표의 리더십에 대해서는 "100일밖에 되지 않은 당 대표에게 지금 현재의 여러 정국 현안으로 볼 때 꼭 지지도가 올라야 잘하는 것은 아니"라면서도 "김 대표가 보다 강한 리더십을 좀 보여줬으면 좋겠다"고 주문했다.

최민희 최고위원 징계 문제에 대해서도 "징계는 불가피할 것"이라면서도 "그 징계가 다시 분란을 던져주는 징계가 아니라 화합으로 갈 수 있는 징계가 돼야 된다"고 말했다. 아울러 김 대표에게 "당내 소통을 활발히 좀 해주는 것이 좋겠다"는 의견을 직접 전달했다고 밝혔다.

한편 박 의원은 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 대해 여론의 우려가 있다는 질문에는 "역풍을 각오하고", "할 수밖에 없다"고 강조했다. "민주주의와 사법부가 파괴되는 것이 더 큰 역풍"이라고 그는 주장했다.