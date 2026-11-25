나는 남은 활동기간을 오스트레일리아국립대학(ANU)에서 지내며 그곳 학자들이 이웃나라들을 더 잘 이해하도록 도와줄 생각이었다. 그리고 이웃나라 사람들이 오스트레일리아를 이해하는 데도 도움이 되고 싶었다. 오스트레일리아 학술계의 전 세계를 바라보는 분위기, 그리고 독자적 중견국가로서 국가의 위상 강화에 도움이 되는 지식을 환영하는 캔버라 관계의 분위기가 내게는 편안했다.

아이들은 오스트레일리아인으로서 생활에 계속 잘 적응해 나갔다. 밍은 시드니대학에서 의학을 공부했고, 딸 둘은 다 ANU로 진학해서 메이는 심리학을, 란은 인류학을 공부했다. 마거릿은 ANU에서 받은 아시아학 학위(일본어 전공) 덕분에 아시아 출신 학생들에게 외국어로서 영어를 가르치는 일을 더 잘할 수 있게 되었다. 그는 오스트레일리아 장학금으로 언어 학습을 위해 온 중국(PRC) 학생들을 가르치는 캔버라대학의 강사진에 들어갔다. 학생들이 똑똑하고 열심이어서 진도가 잘 나간다고 좋아했다. 더러 공부를 계속해서 정부 관서의 통역이 되거나 개인기업에 들어가는 학생들도 있었다.

1975년 9월 옥스퍼드에서 돌아오자 태평양학연구원(RSPacS) 원장에 임명되었다. 뉴질랜드에서 새로 온 ANU 총장은 오래 있지 않았고 앤서니 로우 원장이 그 후임으로 임명되었다. 나는 로우의 원장직을 물려받아 달라는 요청을 받았다. 내가 수락한 것은 책 한 권 만들어내는 일로 6년을 뭉개는 특혜를 누렸으니 동료들을 위해 봉사할 때가 되었다는 생각에서였다. 그런데 내가 오스트레일리아와 인근 지역의 상황에서 너무 벗어나 있었다는 문제가 느껴졌다. 마치 깊은 바다 한가운데 던져진 느낌이었다.

5년의 임기 동안 기획의 우선순위와 자원, 그리고 10개 학과의 인력 확보를 살펴보는 임무였다. 젊은 연구자들의 연구비와 필드워크 조건을 확인하는 일도 있었다. 내가 속한 극동사학과에서 박사과정생의 공동지도는 계속했으나 책임지도를 더 맡는 일은 삼갔다. 원장으로서 새 임무는 남태평양과 동남아시아를 포함하는 더 넓은 지역을 포괄하게 되었다. 동남아시아는 내가 연구한 일이 있는 지역이므로 어렵지 않았다. 새로 마주친 힘든 일은 태평양의 섬나라들, 그리고 오스트레일리아와 이 섬나라들 사이의 관계를 공부하는 것이었다.

남태평양의 접점을 찾아 Linkages to the South Pacific

나는 바다 건너는 데 익숙했다. 처음에는 인도와 영국에 다니러 인도양을 건너다녔다. 회의와 학회에 참석하러 서태평양과 북태평양을 몇 번 건너다가 1965년 뉴질랜드와 오스트레일리아 동남부를 방문하면서는 남태평양 맛도 봤다고 할 수 있게 되었다. 그러나 19세기 중 영국, 프랑스와 독일의 지배하에 들어갔던 섬들에 관해서는 아는 것이 전혀 없었다. 그래서 학술행정가로서 그 섬들을 찾아갈 수 있게 된 것이 반가운 일이었다. 게다가 내게 큰 덤은 그곳에 자리 잡은 중국인 집단들에 관한 개인적 연구가 가능하다는 것이었다. 피지, 사모아, 솔로몬제도와 타히티가 특히 흥미로운 곳들이었다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean#/media/File:Pacific_Culture_Areas.png

[유럽인은 1510년대부터 태평양에 진입했고, 태평양의 섬들을 묶어 "폴리네시아"라 부르는 관행이 1750년대에 시작되었으나 1830년대부터는 북반부의 "마이크로네시아"와 서남부의 "멜라네시아"를 나머지 폴리네시아에서 구분하는 관행이 시작되었다.]

멜라네시아와 폴리네시아 세계를 위한 약간의 준비가 되어있었다. 오스트레일리아는 파푸아뉴기니(PNG)에 책임이 있고 ANU는 그 수도 포트 모레스비에 PNG 연구조직을 두어 새로 연 PNG대학의 발전을 지원하고 있었다. 그곳에 중국과 동남아시아에 관한 강연으로 초청받았을 때 거기서 작업을 하고 있던 ANU 연구자들을 만났다. 오스트레일리아군과 일본군의 1942년 전투를 알게 되었고 비행기로 코코다 산길(Kokoda Trail) 너머 레이 시에 갔다. (전 독일령) 뉴기니에 살던 중국인들이 1차 대전 후 오스트레일리아령 파푸아로 이주 허가를 받은 사실을 그곳에서 알게 되었다. 레이에 아직 남아있던 중국인들이 가족들 연락처를 알려주어 포트 모레스비에 자리 잡은 몇 사람을 만날 수 있었다. 그것이 실마리가 되어 폴리네시아 지역의 초기 중국 이주민에 관한 글을 현지 방문 전에 읽을 수 있었다.

원장직을 맡은 지 아홉 달이 된 1976년 8월에 태평양 섬 방문을 피지로 시작했다. 인도계 피지 출신 학생이 둘 있었는데, 백 년 전부터 농장에 들여온 인도인 이주 노동자 자손들과 피지 원주민 사이의 긴장 관계를 알려주었다. 중국인 이주 노동자들이 말라야 경제발전에서 맡은 역할과 비슷한 현상일지도 모른다고 했다. 수도인 수바에서 만난 피지인과 인도계 피지인 활동가들과의 대화를 읽은 것에 더해서 생각하면, 말라야와 비슷한 점은 원주민사회와 이주민사회의 성격 자체보다 영국 측의 상업적 이해관계와 식민정책에 있는 것 같았다.

피지에 이어 통가, 서사모아와 프랑스령 폴리네시아를 가보았다. 각지의 사람들은 각자의 특색이 있었고 통가에는 그때 중국인사회가 없었다. 통가 출신 학생 하나가 지역 행사에 안내해 주었다. 하나는 왕과 그 친구들이 참석한 공식행사였고, 또 하나는 감리교 목사가 집전해서 망자의 시신을 자기 집 마당에 묻는 장례식이었다. 행사에 참석할 때마다 통가인은 백퍼센트 기독교인이라는 설명을 들었다.

사모아에서는 수상실을 방문했다. 접견 후 수상이 이미 시작된 럭비 경기에 자기 뛰는 것을 보지 않겠냐고 청해서 나를 놀라게 했다. 경기가 끝난 후에는 수상의 친구들과 맥주 한 잔을 함께했다. 럭비에 대한 그의 열정에 탄복했다. 수상은 아피아 구경과 명망 있는 중국인 가정의 식사 초대를 주선해주었다. 그 자리에서 중국인 상인, 그 사모아인 부인과 그 아이들, 그리고 중국에 있는 본처와의 아들을 만났다. 본처의 아들은 광저우에서 와서 아버지의 수출입 사업을 도와주고 있었다. 상인이 광둥어로 설명했다. 현지 아이들은 사업할 머리가 안 돼서 광저우 아들을 불러왔다고.

피지, 통가와 사모아의 어떤 경험도 프랑스령 폴리네시아에서 마주친 여러 사회의 생활방식을 이해하는 데 도움이 되지 않았다. 우리 학교에는 그곳 출신 학생이 없었고, 그곳을 연구할 흥미를 일으킬 학생이 있을지 궁리하던 참이었다. 프랑스의 핵실험 현장으로서 조심스러운 점을 알고 있었으나 그곳의 하카계 집단을 연구할 여지가 없을까 생각했다. 그 집단의 다수는 중국인과 타히티인의 혼혈이었다. 몇 사람 만나 1주일간 그 가정들을 찾아가 볼 수 있었다. 그중 한 사람은 자기 친구의 아들과 현지인 신부의 결혼식에 나를 데려가 주었다. 성대한 예식이고 타히티인이 많이 참석했는데, 그중에는 프랑스인과 혼혈도 있었다.

원래 이곳 중국인은 프랑스 시민권을 갖지 못했는데 1964년 샤를 드골 대통령이 중국(PRC)과 국교를 맺으면서 바뀌었다는 설명도 들었다. 국교를 맺으면 이곳 중국인들이 중국 국민이 되리라는 지적이 있자 드골이 말했다고 한다: "프랑스인 만들어요!" 그때부터 지역 중국인이 프랑스 국적 따기가 쉬워졌다고 한다. 이포에서 자라며 하카어를 배웠고 중국 안과 중국 밖의 하카인 이주의 역사를 연구했었다. 아주 친절한 사람들에게 대접을 받았고, 한 사람은 하루를 내어 가장 아름다운 섬의 하나인 보라보라를 쾌속정으로 둘러보게 해주었다. 잊을 수 없는 여행이 되었다.

그 1년 후 멜라네시아에서 열린 남태평양 학술회의에 참석하러 막 자치가 시작된 영국 보호령 솔로몬제도를 방문했다. 산호해 전투가 남태평양 전황의 전환점이었고 과달카날에서 치열한 전투가 있었다고 읽은 일이 있었다. 행정수도였던 툴라기를 비롯해 몇 개 유적을 보고 싶다고 부탁했다. 이제는 버려져 있는 이 수도가 큰 섬 과달카날과 말라이타 사이에 있는 작은 섬의 곁에 붙어 있는 더 작은 섬에 있다는 것이 신기했다. 1천 개의 섬으로 된 보호령의 식민 관리들을 보호해 주던 아늑한 만을 둘러보며 영국인의 해상제국이 참으로 재미있는 현상이었다는 생각이 새삼 들었다.

솔로몬제도를 떠나 영-불 공동식민지로서 이제 바누아투 공화국으로 독립을 바라보고 있던 뉴헤브라이즈의 포트 빌라로 갔다가 프랑스령 뉴칼레도니아의 누메아로 갔다. 포트 빌라의 양쪽 당국에 ANU의 태평양학 연구를 새로 맡은 사람으로 나 자신을 소개하고 누메아의 행정관실도 예방했다. ANU 동료 중에 두 곳을 방문해 본 사람들은 있었으나 지금 진행되는 연구 작업은 없었다. 내게 이 여행은 남태평양 입문의 마무리 코스였고, 영국과 프랑스가 세계에서 제일 큰 바다의 동쪽 끄트머리까지 해양세계를 어떻게 나눠 가지려 했는지 알게 되었다. 그 분점은 오래가지 않았으나 역사적인 세계 포위 작전이었고, ANU가 이 사업에 어떻게 연결되는지 알게 된 것은 내게 큰 소득이었다.

서쪽의 바다로 말하자면 태평양학연구원과 관계없는 영역이었다. 그러나 중국에 대한 내 관심은 경계선이 느껴지지 않았다. 유럽, 인도와 중동 지역의 회의에 참석하면서 나는 모리셔스와 아프리카 남부의 오래된 친구들과 연락을 유지하고 있었다. 그곳에는 늘 동아시아와 동남아시아에 대한 관심이 있었다. 마오쩌둥주의에 대한 소련의 영향을 꾸준히 천착해 온 유진 카멘카 덕분에 이스라엘의 중국 전문가들과도 접촉이 있었다. 그중에는 홍콩에서 처음 만나고 나중에 ANU에서도 만난 엘리스 조프(Ellis Joffe)가 있었다. 인민해방군에 관한 탁월한 업적을 쌓은 사람이다. 텔아비브에서 "국제정치의 전환점"을 주제로 한 학회에 초청받았을 때 나는 국제관계학 연구자가 아니지만 반갑게 응했다. 헨리 키신저의 발표를 듣고 케네스 월츠(Kenneth Waltz)에게 질문하는 자리도 반가웠지만, 내게는 예루살렘을 구경하고 그 지역 중국학 연구자들을 만나는 것이 정말 큰 기쁨이었다.

조프를 통해 아시아를 연구하는 그의 동료들을 만났다. 동남아시아 이슬람의 전문가 모셰 예가르(Moshe Yegar)는 말레이시아에서부터 알던 사람이고 쑨원의 혁명에 관한 존경스러운 연구를 내놓은 해롤드 츠비 시프린(Harold Zvi Schiffrin)과 고대 중국 정치철학의 뛰어난 분석을 담은 <고대 중국의 개인과 국가 Individual and State in Ancient China>를 내가 막 읽어본 비탈리 루빈(Vitaly Rubin)이 있었다. 아시아에서 이스라엘의 역할에 관한 그들과 대화가 매우 흥미로웠고, 아시아 학생들이 이스라엘 학자들의 연구를 더 많이 공부할 필요가 있다는 생각을 하게 되었다.

모셰의 부인 드보라(Dvorah Barzilay-Yegar)가 예루살렘 일대의 유적을 연구하는 고고학자라는 사실이 내게 큰 행운이었다. 그의 유적 안내는 잊을 수 없는 호강이었다. 시온의 문에서 시작해 아르메니아 교회와 통곡의 벽을 거쳐 이슬람 구역으로 가서 바위의 돔과 엘 악사 모스크를 본 다음 기독교 구역으로 넘어와 고난의 길을 따라 성묘교회와 베들레헴성탄교회를 둘러보았다. 드보라와 모셰는 골란고원, 마사다 요새와 사해, 그리고 남쪽으로 네게브사막을 구경하는 내 여행길을 챙겨주었다. 네게브사막에서는 벤구리온대학의 사막 농업 연구에 특히 감명받았다. 되돌아보면, 이스라엘의 유적을 둘러본 두 주일은 인도양 일대에서 인도, 이란, 동남아시아, 어느 곳에 못지않은 소중한 경험이었다.

사회 공헌의 길로서 학문 Academic paths to service

내가 <1949년 이후의 중국과 세계 China and the World Since 1949>(1977)를 낸 후 중국 관계 일거리가 많아진 것은 두 나라 사이에 연구와 교육 분야의 협력관계가 활발해졌기 때문이다. 태평양학연구원에서는 몇 개 학과에서 그 방면 작업을 늘릴 의욕을 보였고 우리 연구자를 중국으로 보내거나 중국 연구자를 캔버라로 초빙하는 등 중국이 관계되는 일이 많았다. 경제학, 역사학, 지리학 등 영역에서 특히 뚜렷한 현상이었다. 그런데도 전혀 예상하지 못한 것은 중국의 언어지도에 대한 관심이었다.

그 과제가 나타난 것은 내가 오스트레일리아 인문학아카데미 원장일 때였다. 태평양학연구원장 임기의 마지막 해인 1980년에 선출된 자리였다. 아카데미 활동을 통해 태평양학연구원의 동료 스티븐 웜(Stephen Wurm)과 함께 작업하는 중국 언어학자 몇을 만났다. 웜의 학과에서는 남태평양 언어지도를 제작한 바 있었다. 웜은 중국의 언어와 방언에 관한 얼마나 많은 데이터가 이미 수집되어 있는지 알아냈고, 중국 학자들은 남태평양 언어지도에 큰 관심을 보였다. 나는 두 나라 연구자들의 공동작업 지원을 아카데미에 제안했고, 공동연구팀에서 마침내 훌륭한 성과를 이뤄내는 것을 보고 기뻐했다.

중국은 세계를 향해 빠르게 문호를 개방하고 있었다. 나는 연구원장과 아카데미 원장 자격으로 다양한 연구프로젝트의 검토에 참여했다. 캔버라에 오는 중국 방문단만이 아니라 국제학회, 특히 동아시아와 북아메리카에서 열리는 학회에 참가하는 적극적인 중국인 연구자들과도 의논했다. 개인적으로는 명대사의 마지막 작업을 끝내고 <케임브리지 중국사 Cambridge History of China> 명나라 편 원고를 확정하는 프린스턴 회의에 참석했다.

이후 내 연구는 2차 대전 직후의 시기로 넘어갔다. 미국이 중국을 공산당에게 "잃은" 뒤의 동남아시아 정책에 관심이 끌렸다. 미국 관리들은 말라야공산당에 경계심을 품고 동남아시아의 공산주의 확산 방지에 단호한 태도를 보였다. 나는 트루먼과 아이젠하워 대통령도서관에 가까운 캔자스대학과 말라야공산당 관계 자료가 체계적으로 갖춰져 있는 스탠퍼드대학의 후버연구소에서 몇 달 지냈다. 같은 방향에 관심을 가진 연구자들이 하와이에 있었으므로 동서문화연구소에도 체류했다. 지내는 대학마다 강의도 조금씩 했는데, 아주 즐거운 일이었다.

캔버라에서는 외무부가 중국과 문화교류를 확장하기 위해 오스트레일리아-중국협회(ACC)를 설치하고 제프리 블레이니를 초대 의장으로 임명했다. 1984년에 내가 블레이니의 후임자가 되었다. 아주 특별한 경험이었다. 양쪽 나라에서 대학세계 밖의 문화계 명사들을 만날 기회가 있었다. 양쪽 대사관의 문화 담당관들이 나를 교육하는 데 열심이었다. 특히 시각예술과 공연예술에 중점이 있었다. 나는 카릴로 간트너(Carrillo Gantner)가 멜버른의 플레이박스 극단을 통해 공연예술 분야의 중국 청년들에게 새로운 연극 기법을 전해주는 데 특히 흥미가 끌렸다.

중국에서는 문화혁명을 견뎌내고 새 세대에게 전통기술을 되살려내고 다른 곳의 현대예술을 배워오도록 이끌어주는 데 전념하는 사람들에게 많은 계시를 얻었다. 머잖아 세계적 명성을 획득할 "제5세대" 감독들 이야기를 들은 일이 있다. 1986년 홍콩대학 총장에 취임하기 위해 ACC 의장 임기를 마치지 못한 것은 아쉬운 일이다.

인문학 아카데미 일을 하면서 미국의 몇 개 자료관과 도서관에 다니고 ACC 의장 일도 하는 등 시간을 정말 알뜰하게 썼다. 태평양학연구원 책임을 벗어난 후 5년 동안(1981-86) 동아시아 지역에 더 많이 여행했다. 푸젠과 광둥에서 대학과 도서관과 박물관을 방문하고 2차 대전 직후 해외에서 귀환한 중국인들을 면담하며 지낸 몇 주일은 아주 보람 있는 시간이었다. 박애주의자 탄카키(Tan Kah Kee 陳嘉庚, 1874–1961)의 조카 첸공춘(陳共存, 1916–2015)은 자기 아저씨가 말라야를 떠나기 전의 몇 년 이야기를 해주면서 그분의 전기를 새로 써보라고 내게 권했다. 베이징과 난징의 자료관을 다니다가 허베이성 정딩의 왕씨 집안에 관한 자료를 찾아보게 되었다. 젊은 시절의 시진핑이 현 부서기로 경력을 시작한 곳이다.

캔버라에서 우리는 중국사와 동남아시아사에 걸쳐 넓은 범위의 흥미를 가진 학생들을 계속 받았다. 해외중국인을 연구하려는 학생들도 있었다. 우리 박사과정에서 키워낸 연구자들은 오스트레일리아와 홍콩, 말레이시아, 싱가포르 등 영연방 각지의 대학에 자리 잡았다. 타이완과 일본의 중국학 연구기관으로 진출한 사람들도 있었다. 태평양학연구원에서는 저명한 아시아 학자들을 초빙해 여러 학과에서 공개강연과 세미나를 맡겼다. 특히 중국의 경제개혁과 대외관계, 그리고 동남아시아의 냉전 상황에 비중을 두었다.

내가 참석한 수많은 학회 중에 동남아시아 역사의 복잡성을 탐구한 우리의 두 모임이 가장 독창적인 것이었다고 생각했다. “홍콩: 성장의 딜레마”라는 제목으로 중국의 남부 지역 경제 개발의 특이점을 검토하는 학술회의도 열었다. 동료 제니퍼 쿠시먼이 고맙게도 동남아시아 지역에서 중국인 정체성의 변화를 포괄적으로 살펴보는 회의의 조직을 도와주었다. 전체적으로 보아 1970년대에서 1980년대에 걸쳐 ANU는 사회과학과 인문학 분야에서 이 지역의 연구에 가장 큰 공헌을 했다.

ANU는 이제 잘 알려져 있다. 그 역사를 밝혀주는 많은 책이 나와 있다. 자연과학과 생명과학-의학의 몇 개 분야에서 뛰어난 평판은 초기부터 확립되어 있었다. 인문학과 사회과학 분야에서는 그만한 야심이 없어서 연구자들이 오스트레일리아와 관련된 주제들에 집중하도록 권장받았다. 합당한 일이라고 나는 생각했다. 그러나 대학의 이상에 대한 믿음은 매우 높이 평가했다. 지식이 진보의 열쇠라는 생각에 뿌리를 둔 믿음이었다. 연구자들에게 자유를 주고 각자 가장 잘할 수 있는 방법으로 연구에 임하도록 북돋워준 것도 그 믿음 위에서였다.

출처: https://orunkim.tistory.com/2268 [페리스코프:티스토리]