부산 금정구의 숙원사업인 금샘로가 마지막 850m를 남겨둔 채 도시계획도로 지정 53년이 지나도록 완공되지 못하고 있다. 주민 설문 응답자의 92.5%가 완전 개통을 요구하고 있지만 부산시와 부산대의 공사 방식에 대한 이견은 여전히 좁혀지지 않고 있다.

23일 금정구 등에 따르면 지난 21일 금정구청에서 열린 '2026 금정 도시활력 포럼'에서는 금샘로 완전 개통을 위한 주민 여론과 사업 추진 방안이 논의됐다.

▲지난 21일 부산 금정구청 대강당에서 열린 '2026 금정 도시활력 포럼'에서 참석자들이 금샘로 완전 개통 방안을 놓고 진행되는 전문가 토론을 지켜보고 있다. ⓒ프레시안

금정구가 실시한 설문조사에서 응답자 867명 중 92.5%가 완전 개통이 필요하다고 답했다. 미개통에 따른 교통 불편을 경험했다는 응답도 90.9%에 달했다.

금샘로는 1973년 도시계획도로로 지정돼 1993년 착공했다. 전체 3.55km 가운데 2.7km가 개설됐지만 부산대 장전캠퍼스를 통과하는 마지막 850m는 여전히 미개통 상태다.

핵심 쟁점은 공사 방식이다. 부산시는 사업비와 공사 기간 등을 고려해 지상을 굴착한 뒤 덮는 개착식 공법을 검토하고 있다. 반면 부산대는 학습·연구환경 침해와 시설물 안전 문제를 우려해 지상 굴착을 최소화하는 터널 공법을 요구하고 있다.

한편 이날 포럼에 참석한 터널공사 전문가 김정운 공학박사는 지난해 부산대 관계자들과 금샘로 공사 방식을 논의하는 과정에서 비개착식 'NTR 공법'을 소개했다고 밝혔다.

윤일현 금정구청장은 주민 교통 불편 해소와 부산대의 교육·연구환경 보호를 함께 고려해야 한다며 관계기관이 수용할 수 있는 해법 마련의 필요성을 강조했다.

이번 포럼에서 주민들의 개통 요구는 수치로 확인됐지만 마지막 850m의 착공·개통 일정은 제시되지 않았다. 금정구는 오는 12월 관계기관 협의를 추진할 계획이다.