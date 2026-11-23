횡성군자원봉사센터가 가족봉사단과 함께 지역 내 소외계층 40가구에 김장 김치를 전달하며 따뜻한 겨울나기를 돕기로 했다.

횡성군자원봉사센터는 22일 횡성군장애인종합복지관 2층 식당에서 횡성군가족봉사단 연합활동으로 소외계층을 위한 김장 나눔 행사를 열었다.

▲소외계층 위한 김장 나눔 행사. ⓒ횡성군

이번 행사에는 횡성군가족봉사단 소속 가족 30여 명이 참여해 배추 속을 채우며 김장을 담갔다.

담근 김장 김치는 지역 내 취약계층 20가구와 이웃과 함께 도란도란 사업 대상 20가구 등 총 40가구에 전달하기로 했다.

횡성군자원봉사센터는 본격적인 추위를 앞두고 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 먹거리를 전하고 가족 단위 봉사로 나눔 문화를 확산하기 위해 이번 행사를 마련했다.

현장에 참여한 가족들은 세대를 아우르며 김장을 담그면서 이웃사랑과 공동체의 의미를 되새겼다.

이백호 횡성군자원봉사센터장은 "주말도 반납하고 이웃을 위해 기꺼이 봉사에 나서준 가족봉사단 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 다양한 맞춤형 나눔 활동을 이어가며 따뜻한 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.